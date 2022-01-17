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17.01.2022 12:49
Рубрика: Спорт

Надаль считает ситуацию с визой Джоковича бардаком

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался относительно ситуации с аннулированием визы в Австралию девятикратного победителя Australian Open Новака Джоковича.

Надаль назвал ситуацию с депортацией спортсмена бардаком. По его мнению, сильнейшие спортсмены должны выходить на корт и играть.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Джокович прокомментировал решение о депортации из Австралии

"Честно говоря, устал от этого. Когда Джокович выиграл первый суд, я заявил, что справедливость восторжествовала. Но потом было второе решение, аннулировавшее его визу. Я не против закона, но для меня важно то, во что верю я. Сильнейший спортсмен должен выходить на корт и играть", - привел слова Надаля в Twitter журналист Лоренцо Эрколи.

Испанец добавил, что часть ответственности, безусловно, лежит и на Джоковиче, но он не единственный, кто отвечает за произошедшее.

"Вся эта ситуация - бардак. Он не единственный, кто отвечает за него, но, конечно, на нем тоже лежит эта ответственность. Я хотел бы, чтобы он здесь сыграл. Справедливо это или нет - вопрос другой", - сказал Надаль.

Новак Джокович прилетел в Австралию в начале января, но его не пустили в страну. Причиной послужила неправильно оформленная виза. По требованиям властей в страну допускаются только вакцинированные или имеющие медицинский отвод. Джокович получил его, но оформлявший визу его представитель выбрал недопустимый тип въездного документа.

В итоге визу Джоковича аннулировали, но суд оказался на стороне спортсмена, который до этого находился на карантине. В итоге серб даже успел принять участие в тренировках и попал в число участников турнира, но затем власти второй раз аннулировали его визу, а суд на этот раз поддержал это решение. В результате девятикратный победитель турнира был депортирован из Австралии.

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