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16.01.2022 11:21
Рубрика: Спорт

Джокович прокомментировал решение о депортации из Австралии

Текст: Максим Домчев

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что крайне разочарован решением австралийских властей об аннулировании его визы.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Премьер Австралии поддержал решение аннулировать визу теннисиста Джоковича

В воскресенье Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию на повторное аннулирование визы первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. Теперь он будет депортирован из страны.

После заседания суда Джокович не скрывал своего разочарования.

"Я крайне разочарован отклонением моего заявления касательно судебного пересмотра решения об аннулировании визы. Это означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Australian Open. Сейчас я намерен потратить немного времени на отдых и восстановление, прежде чем делать какие-либо дальнейшие комментарии о произошедшем", - приводит слова спортсмена The Age.

Джокович отметил, что уважает решение суда и намерен сотрудничать с властями в вопросах отъезда из страны.

Серб также пожелал удачи всем участникам стартующего Открытого чемпионата Австралии.

Тем временем организаторы турнира объявили имя теннисиста, который заменит серба в сетке соревнований. Им стал Сальваторе Карузо из Италии.

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