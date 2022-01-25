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25.01.2022 00:05
Рубрика: Спорт

Сердар Азмун заболел коронавирусом

Текст: Максим Домчев
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус.

Фото: MARCO BERTORELLO / AFP
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Об этом сообщает в твиттер Gol Bezan.

Напомни, Азмун без разрешения клуба отправился в Германию, где подписал контракт с "Байером" из Ливеркузена. Два дня назад немецкий клуб объявил о том, что форвард продолжит карьеру в "Байере" после окончания нынешнего сезона. Его контракт с "Зенитом" истекает летом 2022 года.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о том, что оштрафует Азмуна за нарушение медицинского протокола.

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