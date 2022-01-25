Сердар Азмун заболел коронавирусом

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает в твиттер Gol Bezan.

Напомни, Азмун без разрешения клуба отправился в Германию, где подписал контракт с "Байером" из Ливеркузена. Два дня назад немецкий клуб объявил о том, что форвард продолжит карьеру в "Байере" после окончания нынешнего сезона. Его контракт с "Зенитом" истекает летом 2022 года.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о том, что оштрафует Азмуна за нарушение медицинского протокола.