В Кремле оценили матч Надаля и Медведева

В Кремле поздравили Рафаэля Надаля с победой на Australian Open. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Вчера наш Медведев и Надаль подарили нам пять часов феерии тенниса, феерии спорта", - сказал Песков на брифинге 31 января.

Накануне российский теннисист Даниил Медведев в пяти партиях уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

"Медведев наш молодец... Но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один, только сильнейший. Поэтому поздравим Надаля", - добавил представитель Кремля.