Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге АТР

В обновленном рейтинге сильнейших теннисистов мира отставание Даниила Медведева от Новака Джоковича сократилось до 890 очков.

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг сильнейших игроков мира после завершения Открытого чемпионата Австралии.

Лидерство сохранил пропустивший турнир серб Новак Джокович. Однако его отрыв от второй ракетки мира - россиянина Даниила Медведева, который второй год подряд дошел до финала в Мельбурне - заметно сократился. Если до Australian Open серб был впереди более чем на 2000 очков, то теперь - на 890.

Сохранили свои позиции в рейтинге Александр Зверев из Германии и Стефанос Циципас из Греции, которых, несмотря на победу в Австралии, не смог обойти испанец Рафаэль Надаль, оставшийся пятым.

На шестое место поднялся итальянец Маттео Берреттини, а россиянин Андрей Рублев потерял позицию и стал седьмым.

В топ-20 входит Аслан Карацев, который сохранил 15-ю позицию. Карен Хачанов сумел подняться с 30-го на 27-е место в рейтинге.