Новости

Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе 02:05
Защитник сборной Коморских островов совершил 4 сейва на Кубке Африки 01:26
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США 01:22
Сердар Азмун заболел коронавирусом 00:05
Посол РФ назвал "несусветной ложью" сообщения об эвакуации дипломатов из США 24.01.2022
Военных из Джибути научат управлять роботом-сапером "Уран-6" 24.01.2022
Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея 24.01.2022
Захарова адресовала Le Figaro подборку фото со смеющимся Лавровым 24.01.2022
В России впервые суд остановил работу из-за коронавируса 24.01.2022
СМИ: Президент Буркина-Фасо подал в отставку на фоне протестов и мятежа 24.01.2022
Прокуратура проверит видео с медведем в подмосковной квартире 24.01.2022
Во время стрельбы в Гейдельбергском университете скончалась студентка 24.01.2022
Британия отменяет 10-дневный карантин для прибывающих в страну без вакцины 24.01.2022
В Москве усилили санитарные проверки из-за ситуации с "омикроном" 24.01.2022
Бывший мэр Чикаго стал послом США в Японии 24.01.2022
Сенатор Башкин: Полномочия делегации России в ПАСЕ не оспорят 24.01.2022
Польша начнет строительство нового заграждения на границе с Беларусью 24.01.2022
МИД Японии призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину 24.01.2022
Беглов анонсировал новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге 24.01.2022
ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику на территории населенного пункта 24.01.2022
Один из пострадавших во время стрельбы в немецком вузе скончался 24.01.2022
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене 24.01.2022
Суд отказал экс-замглавы ФСИН Коршунову в освобождении по болезни 24.01.2022
В Смоленской области появились первые заразившиеся "омикроном" 24.01.2022
На Балтийском флоте начались крупные морские учения 24.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 01:26
Рубрика: Спорт

Защитник сборной Коморских островов совершил 4 сейва на Кубке Африки

Фото: Kenzo Tribouillard / AFP Фото: Kenzo Tribouillard / AFP
Фото: Kenzo Tribouillard / AFP

Сборная Камеруна по футболу выиграла в 1/8 финала домашнего Кубка африканских наций у команды Коморских островов со счетом 2:1.

Фото: Daniel Beloumou Olomo / AFP
Один из главных фаворитов Кубка Африки по футболу Нигерия покидает турнир

Отметим, что с 7-й минуты коморцы играли вдесятером после удаления полузащитника. Кроме того, место в их воротах занял защитник Шакер Аль-Хадур, поскольку основной голкипер команды выбыл из-за травмы, а двое резервных заразились коронавирусом. В итоге полевому игроку удалось совершить 4 сейва, но в двух случаях спасти своих партнеров он не смог.

На 29-й минуте у хозяев поля отличился Токо Экамби, а на 70-й Венсан Абубакар. На 81-й минуте Юссуф М'Чангама отыграл один мяч.

В другом матче дня сборная Гамбии обыграла Гвинею 1:0. Гамбийцы и камерунцы 29 января разыграют путевку в полуфинал.

Спорт Футбол