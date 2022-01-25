Защитник сборной Коморских островов совершил 4 сейва на Кубке Африки

Сборная Камеруна по футболу выиграла в 1/8 финала домашнего Кубка африканских наций у команды Коморских островов со счетом 2:1.

Отметим, что с 7-й минуты коморцы играли вдесятером после удаления полузащитника. Кроме того, место в их воротах занял защитник Шакер Аль-Хадур, поскольку основной голкипер команды выбыл из-за травмы, а двое резервных заразились коронавирусом. В итоге полевому игроку удалось совершить 4 сейва, но в двух случаях спасти своих партнеров он не смог.

На 29-й минуте у хозяев поля отличился Токо Экамби, а на 70-й Венсан Абубакар. На 81-й минуте Юссуф М'Чангама отыграл один мяч.

В другом матче дня сборная Гамбии обыграла Гвинею 1:0. Гамбийцы и камерунцы 29 января разыграют путевку в полуфинал.