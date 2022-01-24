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24.01.2022 22:55
Рубрика: Спорт

Один из главных фаворитов Кубка Африки по футболу Нигерия покидает турнир

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8663)
Сборная Нигерии не смогла выйти в четвертьфинал Кубка африканских наций (КАФ), проиграв в 1/8 финала Тунису со счетом 0:1.
Сборная Нигерии по футболу. Фото: Daniel Beloumou Olomo / AFP Сборная Нигерии по футболу. Фото: Daniel Beloumou Olomo / AFP
Сборная Нигерии по футболу. Фото: Daniel Beloumou Olomo / AFP

"Суперорлы", как традиционно называют нигерийцев, считались одними из фаворитов соревнований. Возможно, в их составе сейчас не так много звезд, но команда у них достаточно крепкая. Тем не менее, тунисцам Ахмед Муса с компанией уступили. А чуть ранее Кубок Африки покинули действующие обладатели трофея алжирцы, набравшие лишь одно очко в трех турах группового этапа.

Фото: PFC CSKA Moscow/youtube.com
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На момент подписания номера "РГ" в печать были известны лишь два участника четвертьфинальной стадии Кубка Африки: Тунис и Буркина-Фасо, одолевший по пенальти Габон (1:1, 7:6).

А накануне за метро в восьмерке лучших должны были побороться хозяева турнира Камерун и главное открытие КАН - сборная Коморских островов. В плей-офф дебютант Кубка Африки вышел благодаря победе в последнем матче групповой стадии над Ганой (3:2). Перед встречей с камерунцами островитяне попали в сложнейшую ситуацию: семь футболистов заразились коронавирусом, из которых двое - вратари. Таким образом, у команды не осталось здоровых голкиперов. По регламенту турнира сборные обязаны выйти на поле, если у нее ест не менее 11 игроков с отрицательном текстом на COVID-19. Если среди них не будет вратаря, то место в рамке займе любой другой футболист.

В четвертьфинал не смогли попасть не только нигерийцы, но и действующие победители турнира алжирцы

Тем временем компания BBC номинировала десять бывших и действующих игроков клубов английской Премьер-лиги на приз лучшему африканскому легионеру в истории АПЛ. В список кандидатов попал: Эммануэль Адебайор (Того, "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас"), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Арсенал"), Дидье Дрогба (Кот-д Ивуар, "Челси"), Майкл Эссьен (Гана, "Челси"), Нванкво Кану (Нигерия, "Арсенал", "Вест Бромвич", "Портсмут"), Рияд Марез (Алжир, "Лестер", "Манчестер Сити"), Садьо Мане (Сенегал, "Саутгемптон", "Ливерпуль"), Джей-Джей Окоча (Нигерия, "Болтон", "Халл"), Мохаммед Салах (Египет, "Челси", "Ливерпуль") и Яя Туре (Кот-д Ивуар, "Манчестер Сити").

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