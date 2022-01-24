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24.01.2022 22:40
Рубрика: Спорт

Футболисты ЦСКА проиграли в первом матче в году клубу "Дюделанж"

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8663)
Столичный ЦСКА потерпел поражение в первом контрольном матче в наступившем году. Армейцы проиграли на сборах в Испании люксембургскому "Дюделанжу" - 0:1.

Главный тренер "красно-синих" Алексей Березуцкий дал шанс в этой встрече практически всем игрокам, попавшим в заявку. Исключение составили только голкипер Данила Боков и форвард Антон Заболотный. С первых минут появился Константин Кучаев, которого взять в аренду хочет казанский "Рубин", а также новичок ЦСКА Юсуф Языджи, перешедший в стан армейцев на правах аренды из "Лилля".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Единственный мяч "красно-синие" пропустили в самом начале - на 14-й минуте. Шансов сравнять счет у российской команды было более чем достаточно, но своими шансами она не воспользовалась.

- Двоякие чувства от игры. Понятно, что сейчас о результатах никто не думает, мы в любом случае готовимся к официальным матчам. Нагрузки никто не снижает. Не очень хорошо эпизодами действовали в обороне. Я сейчас говорю не про технические моменты, а тактические. Но, в принципе, достаточно неплохо проявили себя для первой встречи, - отметил рулевой ЦСКА Алексей Березуцкий.

Много внимания в межсезонье приковано к "Краснодару", у которого в начале января сменился тренер: место Виктора Гончаренко занял Даниэль Фарке. На днях "быки" одержали первую победу под руководством немецкого специалиста, одолев на сборах в Эмиратах словацкую "Жилину" со счетом 3:2.

Между тем московский "Спартак" объявил о начале работы по созданию женской команды. "Уже в ближайшем будущем каждый клуб, участвующий в Премьер-лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И "Спартак", конечно, не станет исключением", - говорится в заявлении "красно-белых".

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