Смолов оформил дубль в первом матче за «Динамо» после возвращения

Нападающий Федор Смолов в первом матче после возвращения в "Динамо" отметился дублем.

Московское "Динамо" завершало программу учебно-тренировочного сбора в Катаре товарищеским матчем против местной сборной Вооруженных силы. В стартовом составе московского клуба вышел новичок команды Федор Смолов.

Именно он и стал одним из главных героев первой половины встречи. На 27-й минуте он реализовал пенальти, а спустя несколько минут оформил дубль. Еще одним мячом отметился Кирилл Жуковский.

После перерыва в воротах соперника побывало сразу девять мячей. Отличились Константин Тюкавин, Андрей Мазурин и Ярослав Гладышев, оформившие дубли, Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов и Даниил Фомин.

21 января "Динамо" завершит сборы и возвращается в Москву.