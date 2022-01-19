Гинер прокомментировал скандальный ролик ЦСКА

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию со скандальным роликом, которым был представлен новичок команды Юсуф Языджи.

Презентационный ролик новичка клуба вызвал огромный резонанс. В итоге его удалили из соцсетей. Заместитель председателя совета директоров, президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер высказался об этой ситуации.

"Нет, не знаю, в первый раз слышу об этом", - приводит его слова РИА Новости.

В ролике была придуманная переписка между игроком и клубом, в одном из сообщений игрока привлекали в клуб фразой "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ". Именно из-за нее и возникла негативная реакция.

В итоге создатели ролика и те, кто его разместил, были отстранены от работы. Директор по связям с общественностью и информационной политике ПФК ЦСКА Сергей Аксенов принес свои извинения.