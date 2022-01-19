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19.01.2022 18:02
Рубрика: Спорт

ЦСКА удалил скандальный пост о "переговорах" с Языджи

Фото: SASCHA SCHUERMANN / AFP Фото: SASCHA SCHUERMANN / AFP
Фото: SASCHA SCHUERMANN / AFP

Футбольный клуб ЦСКА удалил неоднозначное видео с презентацией новичка Юсуфа Языджи.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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В ролике, размещенном в соцсетях армейцев, клуб якобы ведет переписку с экс-футболистом французского "Лилля".

Турок долгое время не отвечает на сообщения аккаунта ЦСКА, но после фразы: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ", - он тут же выдает: "5 минут, я уже в пути!"

Вскоре клуб удалил ролик, а затем последовало и заявление главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой, которое ПФК ЦСКА выложил в своем Twitter.

"Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиа-группа", - написала она.

По ее словам, изначально "планировался и был утвержден совершенно другой сценарий", однако реализовать его без самого игрока было нельзя. В итоге и появился столь "неудачный и неуместный" сюжет, призналась Кирильчева.

24-летний полузащитник Языджи ранее выступал за "Трабзонспор" и "Лилль". За сборную Турции сыграл 38 матчей, в которых забил 2 мяча.

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