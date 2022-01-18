Тюкавин назвал игрока "Динамо", за игрой которого следил в детстве

Нападающий московского "Динамо", национальной и молодежной сборных России Константин Тюкавин высказался о конкуренции с Федором Смоловым.

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, что приход в команду Федора Смолова - отличная новость.

"Пришел опытный игрок, сильный, мастеровитый. Он точно усилит нашу команду, поможет в борьбе во второй части чемпионата. Уже сейчас видно: Федор быстро влился в коллектив, со всеми общается, шутит. Мы его только поддерживаем", - сказал он "Матч ТВ".

Тюкавин добавил, что понимает, что Смолов будет прямым конкурентом за место в стартовом составе, но выбор будет зависеть от наставника команды Сандро Шварца.

Также молодой нападающий "Динамо" рассказал о том, за кем из игроков бело-голубых он следил в детстве. "В детстве я лишь за Сашей Кокориным следил почему-то, мне он больше нравился, если говорить только о футболе. И сейчас нравится, жаль, не складывается у него в "Фиорентине". За Федей я не так пристально следил", - сказал он.