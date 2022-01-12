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12.01.2022 13:54
Рубрика: Спорт

Смолов перешел из "Локомотива" в "Динамо"

Текст: Максим Домчев

Нападающий сборной России Федор Смолов продолжит карьеру в московском "Динамо". В среду об этом сообщил "Локомотив". О сроке соглашения игрока с новым клубом пока не сообщается.

Фото: MIGUEL RIOPA / AFP
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Смолов начинал выступление на взрослом уровне именно в составе московского "Динамо". За бело-голубых он выступал с 2007 по 2015 год. После этого были голландский "Фейенорд", "Анжи", "Урал", "Краснодар", откуда он перебрался в "Локомотив". В 2020-м году Смолов на правах аренды выступал за испанскую "Сельту", в составе которой отметился голами в ворота "Реала" и "Барселоны".

Смолов в сезонах 2015/16 и 2016/17 годов становился лучшим бомбардиром РПЛ, а в составе национальной команды забил 16 мячей в 45 матчах.

На зимний перерыв "Динамо" ушло на второй строчке в таблице РПЛ, Дебют Смолова за новый клуб может состояться 26 февраля, когда динамовцы сыграют на выезде против "Химок".

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