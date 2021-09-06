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06.09.2021 20:51
Рубрика: Спорт

Смолов: Я рад, что вернулся в сборную. Спасибо Георгиевичу - он разбирается

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов рассказал о том, как пережил непопадание на Евро-2020, и поделился эмоциями от возвращения в команду.
Фото: MIGUEL RIOPA / AFP Фото: MIGUEL RIOPA / AFP
Фото: MIGUEL RIOPA / AFP

Смолов отметил, что спокойно пережил непопадание в состав на матч против команды Хорватии 1 сентября. Он сказал, что это абсолютно нормальная ситуация и об этом был разговор с Валерием Карпиным. Также он высказался о непопадании на Евро-2020.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Не вижу смысла возвращаться в прошлое, от меня там не все зависело, скажем так. Конечно, я сожалел, что не попал на чемпионат Европы - такие турниры происходят раз в четыре года. но это было не мое решение, поэтому произошло так, как было нужно. Повторюсь, что я рад, что вернулся в сборную. Спасибо Георгиевичу - он разбирается", - приводит его слова Sport24.

Во вторник сборная России проводит отборочный матч чемпионата мира 2022 года с командой Мальты. Игра состоится на стадионе "Спартака" в Москве и начнется в 21:45.

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