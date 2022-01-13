ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в матче Евролиги

Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
Московский ЦСКА в гостевом матче Евролиги нанес поражение греческому "Панатинаикосу" - 98:74.
После целой череды переносов игр из-за коронавируса ЦСКА проводил свой матч в Греции против "Панатинаикоса".
ЦСКА уже в первой четверти сумел добиться преимущества в шесть очков. Вторая десятиминутка рискует еще долго сниться хозяевам в ночных кошмарах. Армейцы доминировали на площадке, получив к большому перерыву преимущество в 27 очков.
Вторая половина прошла менее напряженно. Команды доигрывали матч, а все попытки хозяев сократить разницу в счете ни к чему не привели.
Итог - 98:74. Самым результативным игроком встречи стал армеец Мариус Григонис, набравший 19 очков.
Для ЦСКА эта победа стала 11-й, у греков - 14-е поражение.