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13.01.2022 01:01
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в матче Евролиги

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Сербин/РИА Новости Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
Фото: Михаил Сербин/РИА Новости

Московский ЦСКА в гостевом матче Евролиги нанес поражение греческому "Панатинаикосу" - 98:74.

Фото: iStock
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После целой череды переносов игр из-за коронавируса ЦСКА проводил свой матч в Греции против "Панатинаикоса".

ЦСКА уже в первой четверти сумел добиться преимущества в шесть очков. Вторая десятиминутка рискует еще долго сниться хозяевам в ночных кошмарах. Армейцы доминировали на площадке, получив к большому перерыву преимущество в 27 очков.

Вторая половина прошла менее напряженно. Команды доигрывали матч, а все попытки хозяев сократить разницу в счете ни к чему не привели.

Итог - 98:74. Самым результативным игроком встречи стал армеец Мариус Григонис, набравший 19 очков.

Для ЦСКА эта победа стала 11-й, у греков - 14-е поражение.

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