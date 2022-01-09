Баскетболисты Саратова победили "Лондон" в еврокубке

Один из лидеров Единой лиги саратовский "Автодор" первым из наших клубов провел еврокубковый матч в новом году.

В рамках второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа волжане на своей площадке переиграли английский "Лондон Лайонс" - 84:81.

Этот матч квартета "L" должен был состояться еще в декабре, но был перенесен из-за ковидных логистических ограничений в Великобритании. В Саратове победу "Автодору" принес точный дальний бросок канадца Филипа Скрабба за мгновение до сирены. Наша команда делит лидерство с турецким "Бахчешехиром" и претендует на попадание в четвертьфинал.

А вот в Евролиге из-за коронавирусных проблем ни один из девяти матчей первого в 2022 году и 19-го по общей нумерации тура регулярного чемпионата не состоялся. Игры, в том числе и с участием наших ЦСКА, казанского УНИКСа, питерского "Зенита", перенесены на более поздний срок.