В баскетбольной Единой лиге перенесли сразу три матча

Баскетбольная Единая лига, в чемпионате которой участвуют восемь российских и четыре зарубежных клуба, проинформировала о переносе на неопределенные пока даты сразу трех матчей регулярного сезона. Причины - нестабильная обстановка в Казахстане и эпидемия коронавируса.

Перенесены матчи "Локомотива-Кубани" (Краснодар) с казахстанской "Астаной" (был запланирован на 8 января), "Астаны" с белорусским клубом "Цмоки-Минск" (15 января) и встреча польской команды "Зелена-Гура" 8 января против эстонского "Калева" (Таллин).

Игры с участием "Астаны" перенесены из-за нестабильной обстановки и действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, в рядах "Зелены-Гуры" выявлен ряд положительных тестов на коронавирус.

Вообще, календарь самых важных для нас баскетбольных турниров в последние дни буквально трещит по швам. Так, в очередном туре чемпионата Евролиги уже точно не состоятся восемь из девяти игр. В официальном календаре пока значится только запланированная на 7 января (на 22:30 по Москве) игра "Милан" (Италия) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Но и это противостояние под угрозой: "Зенит" уже сообщил о пяти положительных тестах (четыре - у игроков, и один - у представителя персонала). Существует большая вероятность того, что и этот матч придется переносить.