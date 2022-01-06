Матчи интернациональных лиг переносятся из Казахстана

КХЛ уже выступила с официальной информацией по поводу переноса матча "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) - "Ак Барс" (Казань) на территорию России.

"В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане Лига приняла решение о том, что матч "Барыс" - "Ак Барс" 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации и рассматривает вариант проведения матча в Казани. Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях Лига сообщит дополнительно", - сообщается в релизе КХЛ.

В баскетбольной Единой лиге казахстанская "Астана" также представляет столицу страны город Нур-Султан. Здесь ситуация с календарем даже сложнее. На 8 января запланирован матч в Краснодаре "Локомотив-Кубань" - "Астана", но есть опасение, что соперник российского клуба просто не сможет вылететь на Кубань. С офисом "Астаны" на данный момент связь отсутствует. А 15 января в расписании значится игра "Астана" - "Цмоки-Минск" (Беларусь).

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Единой лиги, руководство организации находится в стадии принятия решения по переносу матчей 8 и 15 января с участием "Астаны". Более конкретную информацию Лига обнародует чуть позже.