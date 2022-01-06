Матчи интернациональных лиг переносятся из Казахстана

Новости

Лукашенко определил задачи Года исторической памяти в Беларуси 12:19
В августе Северный флот проведет в Арктике ряд учений 12:10
Оперштаб: В Москве выявлено 2 357 новых случаев COVID-19 11:52
Опрос: каждый пятый хотя бы раз покупал курсы блогеров 11:48
В Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов 11:44
Видео: Как в горах Сочи встретили туристов в первые дни нового года 11:39
Китай рассчитывает на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане 11:28
Москвичам рассказали о работе общественного транспорта в Рождественскую ночь 11:21
В Алма-Ате погромщики окружили две клинические больницы 11:18
Кабмин рассмотрит переселение из аварийного жилья с непогашенной ипотекой 11:18
В Тульской области 21 человек пострадал в результате массовых ДТП 11:09
Биатлонист Латыпов сдал положительный тест на коронавирус 11:06
Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве построят четыре скоропомощных комплекса 10:58
Путин поручил правительству принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь 10:55
Путин поручил представить предложения об обеспечении лекарствами детей 10:51
Правительство направит более 6 млрд рублей на строительство спортивных объектов 10:45
В Киргизии создан штаб по реагированию на развитие событий в Казахстане 10:39
В результате беспорядков в Казахстане пострадали свыше тысячи человек 10:32
"Газпром" и турецкая BOTAS подписали новый контракт на поставки газа 10:28
Президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами стран ОДКБ 10:16
На улицах Москвы в ночь перед Рождеством ограничат движение транспорта 10:05
Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков нападавших на административные здания 09:53
Президент Узбекистана выразил поддержку руководству Казахстана 09:44
Президент Казахстана назначил нового главу Агентства по планированию и реформам 09:39
Politico: Демократы в сенате США не поддержат санкции по "Северному потоку-2" 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
06.01.2022 11:28
Рубрика: Спорт

Матчи интернациональных лиг переносятся из Казахстана

Текст: Илья Трисвятский
В связи с нестабильной обстановкой и режимом чрезвычайного положения в Казахстане претерпят изменение календари чемпионатов двух интернациональных лиг, в которых участвуют российские команды - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и баскетбольной Единой лиги.

КХЛ уже выступила с официальной информацией по поводу переноса матча "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) - "Ак Барс" (Казань) на территорию России.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Питерский СКА выиграл первый матч под руководством Ротенберга

"В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане Лига приняла решение о том, что матч "Барыс" - "Ак Барс" 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации и рассматривает вариант проведения матча в Казани. Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях Лига сообщит дополнительно", - сообщается в релизе КХЛ.

В баскетбольной Единой лиге казахстанская "Астана" также представляет столицу страны город Нур-Султан. Здесь ситуация с календарем даже сложнее. На 8 января запланирован матч в Краснодаре "Локомотив-Кубань" - "Астана", но есть опасение, что соперник российского клуба просто не сможет вылететь на Кубань. С офисом "Астаны" на данный момент связь отсутствует. А 15 января в расписании значится игра "Астана" - "Цмоки-Минск" (Беларусь).

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Единой лиги, руководство организации находится в стадии принятия решения по переносу матчей 8 и 15 января с участием "Астаны". Более конкретную информацию Лига обнародует чуть позже.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спорт Баскетбол Массовые беспорядки в Казахстане Чемпионат КХЛ 2021/2022