Питерский СКА выиграл первый матч под руководством Ротенберга

Вице-президент питерского СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг официально дебютировал в должности главного тренера армейцев. В первом матче под его началом питерцы одолели китайский "Куньлунь" - 5:1.

Голами у победителей отметились Эмиль Галимов, Мэт Робинсон, Антон Бурдасов и Лео Комаров, у которого дубль.

Напомним, сегодня утром СКА объявил о назначении главным тренером команды Ротенберга, получившего диплом выпускника Высшей школы тренеров омского СибГУФКа три года назад. Теперь уже экс-наставник СКА, Валерий Брагин переведен на должность старшего тренера. Сам Брагин сказал, что Ротенберг де-факто руководил СКА последний месяц. Теперь это оформлено официально.