Роман Ротенберг стал главным тренером СКА

Вице-президент СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг стал главным тренером петербургского клуба. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев. Валерий Брагин, ранее возглавлявший питерцев, переведен на должность старшего тренера. В заявлении говорится, что изменения были произведены с целью "улучшения управления штабом и командой".

"В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера", - приводятся слова самого Брагина.

Отметим, что Ротенберг закончил Высшую школу тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта). Произошло это в мае 2019 года. То есть, ему потребовалось три года, чтобы начать работать по профессии. Впервые на временной основе он попробовал себя главным тренером еще в прошлом сезоне, когда Брагин не мог руководить СКА из-за коронавируса.

На данный момент СКА занимает второе место в Западной конференции с 62 очками в 44 играх. Дебют Ротенберга в новой должности состоится сегодня, когда питерцы сыграют с китайским "Куньлунем".