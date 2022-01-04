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04.01.2022 19:54
Рубрика: Спорт

Питерский "Зенит" сенсационно уступил в гостях пермской "Парме" в Единой лиге

Текст: Илья Соболев
Тренерский штаб питерского "Зенита". Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Тренерский штаб питерского "Зенита". Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Тренерский штаб питерского "Зенита". Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Регулярный чемпионат баскетбольной Единой лиги возобновился после новогодней паузы более чем интригующе. Один из грандов лиги питерский "Зенит" неудачно открыл календарный год. В гостях подопечные Хавьера Паскуаля неожиданно уступили пермской "Парме" - 67:77.

Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
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Особенно скверно питерцы провели первую половину встречи, в которой набрали всего 23 (!) очка: 14 в первой четверти и 9 во второй. После большого перерыва гости заиграли лучше. В последней четверти зенитовцы подбирались к "Парме" на расстояние всего шести очков. Но догнать себя пермяки сопернику так и не дали во многом благодаря игре Джеремайи Хилла, набравшего в заключительной десятиминутке 13 очков. А всего у Хилла - 19 баллов, и он - самый результативный игрок матча.

Эта победа позволила "Парме" закрепиться на пятом месте в таблице регулярного чемпионата Единой лиги. У пермяков всего на победу меньше в десяти матчах, чем у "Зенита" - шесть при четырех поражениях. А первая тройка выглядит так: ЦСКА, УНИКС, "Автодор". У них соотношение побед и поражений одинаковое - 8-2.

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