Питерский "Зенит" сенсационно уступил в гостях пермской "Парме" в Единой лиге

Регулярный чемпионат баскетбольной Единой лиги возобновился после новогодней паузы более чем интригующе. Один из грандов лиги питерский "Зенит" неудачно открыл календарный год. В гостях подопечные Хавьера Паскуаля неожиданно уступили пермской "Парме" - 67:77.

Особенно скверно питерцы провели первую половину встречи, в которой набрали всего 23 (!) очка: 14 в первой четверти и 9 во второй. После большого перерыва гости заиграли лучше. В последней четверти зенитовцы подбирались к "Парме" на расстояние всего шести очков. Но догнать себя пермяки сопернику так и не дали во многом благодаря игре Джеремайи Хилла, набравшего в заключительной десятиминутке 13 очков. А всего у Хилла - 19 баллов, и он - самый результативный игрок матча.

Эта победа позволила "Парме" закрепиться на пятом месте в таблице регулярного чемпионата Единой лиги. У пермяков всего на победу меньше в десяти матчах, чем у "Зенита" - шесть при четырех поражениях. А первая тройка выглядит так: ЦСКА, УНИКС, "Автодор". У них соотношение побед и поражений одинаковое - 8-2.