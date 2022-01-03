Хезонья и Чери стали лучшими игроками декабря в баскетбольной Единой лиге

Перед началом голосования Единая лига предлагала болельщикам выбрать лучшего игрока из следующего списка: Кенни Чери, Грэнт Джерретт (оба - "Автодор"), Алекс Пойтресс ("Зенит"), Никола Милутинов, Габриэль Иффе Лундберг (оба - ЦСКА), Марекс Мейерис, Артем Параховский (оба - "Парма"), Хезонья.
Победителя опроса пришлось выявлять, образно выражаясь, с помощью "фотофиниша". Хезонья набрал 19,4 процента голосов респондентов. Лишь на крошечные 0,1% отстал от хорвата форвард "Пармы" латвиец Марекс Мейерис, который в нынешнем сезоне стал абсолютным лидером за всю историю Единой лиги по общему количеству подборов в нападении (сейчас 413 за 174 проведенные игры). На третьей позиции канадский игрок задней линии из состава сенсационно лидирующего в турнире саратовского "Автодора" Кенни Чери. У него 19,0 процентов голосов.
Выбор Чери экспертами Лиги закономерен. "Автодор" в декабре выиграл все три проведенных матча (с БК "Нижний Новгород", польским клубом "Зелена-Гура" и питерским "Зенитом"), продлил серию своих побед до семи матчей подряд и ушел на новогодний перерыв совершенно неожиданным лидером чемпионата. Средние показатели Чери в декабре: 15,0 очка за игру; 3,7 результативных передачи; 3,3 подбора; 3,0 перехвата; 17,0 баллов эффективности, рассчитываемой по специальной формуле.
На уже повторное признание болельщиками Хезоньи (он был лучшим и в ноябре) наверняка повлияло и выступление хорвата в Евролиге, хотя формально главный клубный турнир Старого света здесь не причем. В Единой лиге казанский УНИКС в декабре победил "Цмоки-Минск", эстонский "Калев", но с разницей "минус 16" уступил на берегах Невы "Зениту". В Евролиге же баскетболисты из столицы Татарстана провели много матчей, но особняком стоят разгром (88:67) ЦСКА в Москве и добытая под Новый Год домашняя победа над действующим чемпионом главного континентального соревнования турецким "Эфесом" (75:67). Хезонья в этих встречах выходил в стартовой пятерке и был на ведущих ролях.
Регулярный чемпионат Единой лиги возобновляется 4 января матчами ЦСКА - "Автодор" (Саратов), "Парма" (Пермский край) - "Зенит" (Санкт-Петербург).
В верхней части таблицы располагаются: "Автодор" - 8 побед - 1 поражение, УНИКС - 8-2, ЦСКА, "Зенит" СПб - по 7-2, "Локомотив-Кубань", БК "Нижний Новгород", "Парма" - по 5-4. В зоне попадания в плей-офф также находится "Калев" (3-6). Претендуют на место в топ-8 красноярский "Енисей" (3-7) и казахстанская "Астана" (2-6). Пока незавидная участь аутсайдеров у "Цмоки-Минск" (1-8) и польской команды "Зелена-Гура" (1-9).
НАША СПРАВКА
Лучшие игроки чемпионата Единой лиги 2021/22 по месяцам:
Сентябрь-октябрь: эксперты - Габриэль Иффе Лундберг (ЦСКА; Дания), болельщики - Лоренцо Браун (УНИКС; США).
Ноябрь: эксперты и болельщики - Марио Хезонья (УНИКС; Хорватия).
Декабрь: эксперты - Кенни Чери ("Автодор"; Канада), болельщики - Хезонья.
ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ
4 января, вторник
"Матч! Страна", "ТВ Старт"
14.00. ЦСКА - "Автодор" (Саратов). Прямая трансляция.
16.00. "Парма" (Пермский край) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.