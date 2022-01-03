Хезонья и Чери стали лучшими игроками декабря в баскетбольной Единой лиге

Баскетбольная Единая лига ВТБ подвела итоги голосования болельщиков по определению лучшего игрока в декабре. Им стал хорватский легионер казанского УНИКСа форвард Марио Хезонья. Чуть ранее аналогичного признания, но уже по версии экспертов Лиги, был удостоен канадский защитник Кенни Чери из саратовского "Автодора".

Перед началом голосования Единая лига предлагала болельщикам выбрать лучшего игрока из следующего списка: Кенни Чери, Грэнт Джерретт (оба - "Автодор"), Алекс Пойтресс ("Зенит"), Никола Милутинов, Габриэль Иффе Лундберг (оба - ЦСКА), Марекс Мейерис, Артем Параховский (оба - "Парма"), Хезонья.

Победителя опроса пришлось выявлять, образно выражаясь, с помощью "фотофиниша". Хезонья набрал 19,4 процента голосов респондентов. Лишь на крошечные 0,1% отстал от хорвата форвард "Пармы" латвиец Марекс Мейерис, который в нынешнем сезоне стал абсолютным лидером за всю историю Единой лиги по общему количеству подборов в нападении (сейчас 413 за 174 проведенные игры). На третьей позиции канадский игрок задней линии из состава сенсационно лидирующего в турнире саратовского "Автодора" Кенни Чери. У него 19,0 процентов голосов.

Выбор Чери экспертами Лиги закономерен. "Автодор" в декабре выиграл все три проведенных матча (с БК "Нижний Новгород", польским клубом "Зелена-Гура" и питерским "Зенитом"), продлил серию своих побед до семи матчей подряд и ушел на новогодний перерыв совершенно неожиданным лидером чемпионата. Средние показатели Чери в декабре: 15,0 очка за игру; 3,7 результативных передачи; 3,3 подбора; 3,0 перехвата; 17,0 баллов эффективности, рассчитываемой по специальной формуле.

На уже повторное признание болельщиками Хезоньи (он был лучшим и в ноябре) наверняка повлияло и выступление хорвата в Евролиге, хотя формально главный клубный турнир Старого света здесь не причем. В Единой лиге казанский УНИКС в декабре победил "Цмоки-Минск", эстонский "Калев", но с разницей "минус 16" уступил на берегах Невы "Зениту". В Евролиге же баскетболисты из столицы Татарстана провели много матчей, но особняком стоят разгром (88:67) ЦСКА в Москве и добытая под Новый Год домашняя победа над действующим чемпионом главного континентального соревнования турецким "Эфесом" (75:67). Хезонья в этих встречах выходил в стартовой пятерке и был на ведущих ролях.

Регулярный чемпионат Единой лиги возобновляется 4 января матчами ЦСКА - "Автодор" (Саратов), "Парма" (Пермский край) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

В верхней части таблицы располагаются: "Автодор" - 8 побед - 1 поражение, УНИКС - 8-2, ЦСКА, "Зенит" СПб - по 7-2, "Локомотив-Кубань", БК "Нижний Новгород", "Парма" - по 5-4. В зоне попадания в плей-офф также находится "Калев" (3-6). Претендуют на место в топ-8 красноярский "Енисей" (3-7) и казахстанская "Астана" (2-6). Пока незавидная участь аутсайдеров у "Цмоки-Минск" (1-8) и польской команды "Зелена-Гура" (1-9).

НАША СПРАВКА

Лучшие игроки чемпионата Единой лиги 2021/22 по месяцам:

Сентябрь-октябрь: эксперты - Габриэль Иффе Лундберг (ЦСКА; Дания), болельщики - Лоренцо Браун (УНИКС; США).

Ноябрь: эксперты и болельщики - Марио Хезонья (УНИКС; Хорватия).

Декабрь: эксперты - Кенни Чери ("Автодор"; Канада), болельщики - Хезонья.

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

4 января, вторник

"Матч! Страна", "ТВ Старт"

14.00. ЦСКА - "Автодор" (Саратов). Прямая трансляция.

16.00. "Парма" (Пермский край) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.