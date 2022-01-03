Хезонья и Чери стали лучшими игроками декабря в баскетбольной Единой лиге

Новости

Коронавирус объявился в Антарктиде 17:07
Автобус с россиянами попал в ДТП в Беларуси, 41 человек пострадал 17:06
"Гадкого койота" могут закрыть на 90 суток 16:56
Умер автор музыки к "Улице Сезам" Стивен Лоуренс 16:41
Умер создатель фильмов The Beatles Денис О'Делл 16:33
Полиция Южной Кореи арестовала россиянина за убийство соотечественника 16:32
Face Pay заработает на всех станциях МЦК в 2022 году 15:06
В Берлине анонсировали встречу внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции 14:41
Президент РАН: Пандемия войдет в режим сезонных эпидемий с 2022 года 14:35
Умер трехкратный чемпион ОИ в тройном прыжке Виктор Санеев 14:23
Израиль вновь откроет границы для туристов 14:18
В 2022 году МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде 14:00
СМИ: Британским военным в Эстонии приказали имитировать бурную деятельность 13:25
Очки с оленьими рогами, шапку для бани и муравьиную ферму забывали пассажиры МЦД в минувшем году 13:15
В минобороны Южной Кореи создан военно-космический отдел 13:10
В Азербайджане задержали застрелившего троих сослуживцев пограничника 12:47
В Минске пройдет прямая трансляция "Драгоценностей" из Большого театра России 12:38
СМИ: Канцлер ФРГ намерен взять диалог с РФ под свой контроль 12:29
В начале года пройдут учения стратегических ядерных сил России 12:13
Названа причина смерти трехкратного призера ОИ по волейболу Хамутцких 12:06
В Подмосковье скончались несколько человек от отравления алкоголем 11:48
Террористы "ИГ" напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие 11:05
Проблема должников-двойников будет окончательно решена в июне этого года 10:59
В Омске возбудили дело об отравлении детей парами хлора 10:42
Овечкин догнал Йокинена по числу матчей в НХЛ 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
03.01.2022 16:51
Рубрика: Спорт

Хезонья и Чери стали лучшими игроками декабря в баскетбольной Единой лиге

Текст: Илья Трисвятский
Баскетбольная Единая лига ВТБ подвела итоги голосования болельщиков по определению лучшего игрока в декабре. Им стал хорватский легионер казанского УНИКСа форвард Марио Хезонья. Чуть ранее аналогичного признания, но уже по версии экспертов Лиги, был удостоен канадский защитник Кенни Чери из саратовского "Автодора".
Хорватский легионер казанского УНИКСа форвард Марио Хезонья. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Хорватский легионер казанского УНИКСа форвард Марио Хезонья. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Хорватский легионер казанского УНИКСа форвард Марио Хезонья. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Перед началом голосования Единая лига предлагала болельщикам выбрать лучшего игрока из следующего списка: Кенни Чери, Грэнт Джерретт (оба - "Автодор"), Алекс Пойтресс ("Зенит"), Никола Милутинов, Габриэль Иффе Лундберг (оба - ЦСКА), Марекс Мейерис, Артем Параховский (оба - "Парма"), Хезонья.

Фото: russiabasket.ru
Назван состав сборной России на квалификацию к ЧМ-2022 по баскетболу

Победителя опроса пришлось выявлять, образно выражаясь, с помощью "фотофиниша". Хезонья набрал 19,4 процента голосов респондентов. Лишь на крошечные 0,1% отстал от хорвата форвард "Пармы" латвиец Марекс Мейерис, который в нынешнем сезоне стал абсолютным лидером за всю историю Единой лиги по общему количеству подборов в нападении (сейчас 413 за 174 проведенные игры). На третьей позиции канадский игрок задней линии из состава сенсационно лидирующего в турнире саратовского "Автодора" Кенни Чери. У него 19,0 процентов голосов.

Выбор Чери экспертами Лиги закономерен. "Автодор" в декабре выиграл все три проведенных матча (с БК "Нижний Новгород", польским клубом "Зелена-Гура" и питерским "Зенитом"), продлил серию своих побед до семи матчей подряд и ушел на новогодний перерыв совершенно неожиданным лидером чемпионата. Средние показатели Чери в декабре: 15,0 очка за игру; 3,7 результативных передачи; 3,3 подбора; 3,0 перехвата; 17,0 баллов эффективности, рассчитываемой по специальной формуле.

На уже повторное признание болельщиками Хезоньи (он был лучшим и в ноябре) наверняка повлияло и выступление хорвата в Евролиге, хотя формально главный клубный турнир Старого света здесь не причем. В Единой лиге казанский УНИКС в декабре победил "Цмоки-Минск", эстонский "Калев", но с разницей "минус 16" уступил на берегах Невы "Зениту". В Евролиге же баскетболисты из столицы Татарстана провели много матчей, но особняком стоят разгром (88:67) ЦСКА в Москве и добытая под Новый Год домашняя победа над действующим чемпионом главного континентального соревнования турецким "Эфесом" (75:67). Хезонья в этих встречах выходил в стартовой пятерке и был на ведущих ролях.

Регулярный чемпионат Единой лиги возобновляется 4 января матчами ЦСКА - "Автодор" (Саратов), "Парма" (Пермский край) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

В верхней части таблицы располагаются: "Автодор" - 8 побед - 1 поражение, УНИКС - 8-2, ЦСКА, "Зенит" СПб - по 7-2, "Локомотив-Кубань", БК "Нижний Новгород", "Парма" - по 5-4. В зоне попадания в плей-офф также находится "Калев" (3-6). Претендуют на место в топ-8 красноярский "Енисей" (3-7) и казахстанская "Астана" (2-6). Пока незавидная участь аутсайдеров у "Цмоки-Минск" (1-8) и польской команды "Зелена-Гура" (1-9).

НАША СПРАВКА

Лучшие игроки чемпионата Единой лиги 2021/22 по месяцам:

Сентябрь-октябрь: эксперты - Габриэль Иффе Лундберг (ЦСКА; Дания), болельщики - Лоренцо Браун (УНИКС; США).

Ноябрь: эксперты и болельщики - Марио Хезонья (УНИКС; Хорватия).

Декабрь: эксперты - Кенни Чери ("Автодор"; Канада), болельщики - Хезонья.

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

4 января, вторник

"Матч! Страна", "ТВ Старт"

14.00. ЦСКА - "Автодор" (Саратов). Прямая трансляция.

16.00. "Парма" (Пермский край) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол