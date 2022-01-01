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Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России на квалификацию к ЧМ-2022 по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Ковалев представил список из 23 игроков, которые будут привлекаться для подготовки к квалификационному турниру ЧМ-2022. Отбор для нашей команды пройдет 10-13 февраля в Вашингтоне.

Свой выбор Ковалев и его помощники по тренерскому штабу остановили на следующих игроках:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Разыгрывающие и атакующие защитники: Анна Буровая, Юлия Козик, Ксения Левченко (все - "Динамо", Курск), Марина Голдырева ("Ника", Сыктывкар), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбургская обл.), Дарья Колосовская, Дарья Курильчук (обе - БК "Самара"), Севара Нуритдинова ("Спарта энд К", Видное Московской обл.), Камилла Огун ("Намюр Капиталь", Бельгия).

Форварды: Анастасия Шилова (УГМК, Екатеринбург), Аделина Абайбурова, Ольга Фролкина (обе - "Динамо", Курск), Нина Глонти, Жосселина Майга (обе - МБА, Москва), Александра Марченкова, Раиса Мусина, Мария Черепанова (все - "Ника"), Дарья Игнатова, Дарья Репникова (обе - "Спарта энд К").

Центровые: Мария Вадеева (УГМК), Елизавета Шабанова ("Динамо", Курск), Александра Штанько (МБА), Альбина Ражева ("Элязыг", Турция).

В расширенном списке больше всего игроков курского "Динамо", выигравшего в последней декаде декабря прошлого года Кубок России - шесть баскетболисток. Далее идут "Ника" (четыре спортсменки), МБА и "Спарта энд К" (по три), чемпион страны УГМК и "Самара" (по две), "Надежда" (одна), плюс еще две девушки, выступающие в зарубежных лигах - бельгийской и турецкой.

Напомним, что сборная России последний раз выступала на чемпионате мира в 2010 году. Турниры 2014 и 2018 команда пропустила, так как не отобралась по результатам континентальных первенств.

Сейчас в квалификации к ЧМ-2022 (он пройдет в австралийском Сиднее) образованы четыре квартета - два в Белграде (Сербия), по одному - в Осаке (Япония) и Вашингтоне. Помимо хозяек (13 февраля), соперницами россиянок в столице США будут Бельгия (10-го) и Пуэрто-Рико (11-го). Для попадания на ЧМ подопечным Ковалева в итоговой таблице нужно опередить Бельгию или Пуэрто-Рико. Американки на правах олимпийских чемпионок уже имеют путевку на Зеленый континент, а выступают они в отборе с целью получения дополнительной игровой практики. Непосредственно в Австралии за медали будут бороться 12 команд.

Комментарий

Александр Ковалев, главный тренер женской сборной России:

- Вначале коротко подведу итоги прошлого сезона сборных. Для нашей национальной команды 2021 год был скорее удачным. В четвертьфинале чемпионата Европы мы до последнего броска боролись с Бельгией, но после проигрыша не сломались, а в ключевом матче за попадание в квалификацию ЧМ-2022 собрали волю в кулак и победили хозяина площадки Испанию. Теперь хочется в феврале пройти оставшуюся часть пути до финального турнира, тем более что сборная России давно не отбиралась на мировые форумы. Очень надеемся, что непростая визовая ситуация не помешает проведению квалификации. Если все сложится, планируем прилететь в Вашингтон немного заранее, чтобы пройти адаптацию. В этом случае возьмем в США для участия в тренировках 16 человек, а итоговую заявку из 12 игроков назовем непосредственно перед стартом квалификации. Никого не хочу отмечать по фамилиям, в очередной раз повторю: кто лучше себя проявит в подготовке, тот и будет играть.

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