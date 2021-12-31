В баскетбольной Суперлиге теперь вместе Пашутин, Вяльцев и Мозгов

В турнире первого дивизиона мужской Суперлиги, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), завершился первый круг регулярного чемпионата. На Новый год лидером уходит столичная "Руна", недавно подписавшая контракт с чемпионом НБА 2016 центровым Тимофеем Мозговым.

Напомним, что в Суперлиге 1 выступают 15 команд, которые на предварительном этапе играют друг с другом в два круга по разъездной системе (матчи дома и в гостях). В составах разрешено использовать не более двух легионеров. По итогам "регулярки" восьмерка сильнейших будет в плей-офф биться за титул чемпиона Суперлиги, которым сейчас владеет БК "Самара".

В нынешнем сезоне в таблице какое-то время наблюдалось троевластие. Вровень шли "Руна", действующий обладатель Кубка России "Темп-СУМЗ-УГМК" из городка Ревда Свердловской области и команда с богатейшими традициями и историей "Уралмаш" (Екатеринбург).

Декабрьские матчи если и не внесли полной ясности с ранжированием команд, то, по крайней мере, определили единоличного лидера. В середине таблицы все предельно плотно, много матчей с непредсказуемыми результатами, во втором круге ожидается абсолютное обострение борьбы за места в плей-офф.

Осенью и в первый месяц зимы главной визитной карточкой Суперлиги 1 было присутствие в рядах команд-участниц двух баскетболистов, выступавших за сборную России на чемпионате мира-2019 в Китае - Григория Мотовилова ("Темп-СУМЗ-УГМК") и Андрея Сопина ("Руна"). Но Мотовилов недавно перешел в куда менее заметный "Купол-Родники" (Ижевск), да и вообще, в самое ближайшее время ситуация с ранг-листом "звезд" дивизиона должна измениться. "Руна" не только подписала контракт с Мозговым, но уже и официально заявила его. Неясно пока только, в какой реальной спортивной форме находится бронзовый призер Олимпиады-2012. В прошлом сезоне он долго восстанавливался после травмы, провел в чемпионате Единой лиги за подмосковные "Химки" только шесть матчей, впрочем, набирая в них в среднем по 8,3 очка за игру.

"Химки" перешли из Единой лиги в Суперлигу 1 и здесь находятся в роли аутсайдера. Мозгов же первую часть сезона находился в статусе свободного агента, и вот теперь он трудоустроен. Кстати, и его бывший одноклубник по "Химкам" защитник Егор Вяльцев половину осени был не при делах, сейчас же он становится одним из ключевых исполнителей в рядах "Самары".

Самая последняя кадровая новость перед Новым годом впечатляет: новым "рулевым" "Уралмаша" назначен экс-наставник сборной России, недавно покинувший ПБК "Локомотив-Кубань" (Краснодар) Евгений Пашутин.

Из состоявшихся в декабре календарных игр можно выделить ряд особо интересных матчей. "Темп-СУМЗ-УГМК" допустил осечку в Новосибирске - 60:65. Но затем ревдинцы реабилитировались у себя в городе, огорчив самарцев, у которых блистал Вяльцев (23 очка) - 90:83. В следующем туре "Самары" потерпела еще одно поражение - 82:83 в городе Верхняя Пышма, где принимает соперников "Уралмаш". А "Руна" одержала важнейшую победу в Ревде, причем с минимальным преимуществом - 80:79. Решающий бросок в активе Федора Ключникова.

Неделю назад украшением первого круга стало бесшабашное уральское дерби между двумя представителями Свердловской области. "Темп-СУМЗ-УГМК" лишь во второй дополнительной пятиминутке у себя дома сломил сопротивление "Уралмаша" - 106:104. У гостей роль первой скрипки сыграл американец Джастин Роберсон (28 очков). В рядах "темповцев" отличился Данил Аксенов (24, в том числе пять попаданий с дальней дистанции).

Остается удивляться прозорливости составителей календаря, которые на отдельную дату и последним в 2021 году поставили матч "Уралмаш" - "Руна". Интрига в этом противостоянии значилась такая: или на финише первого круга будет двоевластие соперников по игре в Верхней Пышме, или же "Руна" уходит на короткий перерыв единоличным лидером, причем отрыв от ближайших преследователей составит две победы.

"Рабочим" оказался второй вариант. "Руна" взяла верх со счетом 81:80. хотя заключительную четверть москвичи начинали при "минус 7". Победный бросок за пару секунд до завершения основного времени встречи совершил Юрий Першин. Вот трио самых результативных баскетболистов у столичного клуба, руководимого главным тренером Олегом Бартуновым: Федор Ключников (19), Артем Комиссаров (17), Илья Попов (16).

Чемпионат возобновится 9 января.

Положение команд в Суперлиге 1

1. "Руна" (Москва) - 13 побед - 1 поражение;

2. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 11-3;

3. "Уралмаш" (Екатеринбург) - 11-3;

4. "Университет-Югра" (Сургут) - 9-5;

5. БК "Самара" - 8-6;

6. "Иркут" (Иркутск) - 8-6;

7. МБА (Москва) - 7-7;

8. ЦСКА-2 (Москва) - 7-7;

9. БК "Новосибирск" - 6-8;

10. "Барнаул" (Алтайский край) - 6-8;

11. "Купол-Родники" (Ижевск) - 5-9;

12. "Динамо" (Владивосток) - 5-9;

13. "Уфимец" (Уфа) - 4-10;

14. "ЦОП-Локомотив-Кубань" (Краснодарский край) - 3-11;

15. "Химки" (Московская обл.) - 2-12).