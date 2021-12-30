В Ассоциации студенческого баскетбола подвели итоги года

Российская Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ), крупнейшая из подобных организаций в Евразии и вторая в мире после американской NCAA, подвела различные итоги уходящего года. В 2022-м АСБ будет праздновать 15-летие с даты своего создания.

"Матч Звезд" нашей студенческой Лиги в 2021 году прошел в Краснодаре. Фото: Пресс-служба АСБ

Напомним, что АСБ объединяет более 800 команд из 70 с лишним регионов страны, ежегодно проводит масштабный чемпионат. Сначала участники соревнуются по дивизионам, сформированным как по географическому принципу, так и по силе команд. А решающие игры проходят в плей-офф, называемом Лигой Белова. Это в память об одном из основателей проекта, олимпийском чемпионе Мюнхена-1972 Сергее Александровиче Белове.

В предъюбилейный год АСБ воплотила в жизнь целый ряд новшеств, успешно приспособилась к проведению соревнований в условиях пандемии, поменяла формат чемпионата по целому ряду позиций.

Теперь элитный дивизион - Студенческая лига РЖД - вырос до рекордного количества участников: 24 мужские команды и 19 женских. Впервые в АСБ играет зарубежный коллектив- "Цмоки-Минск" из Беларуси. Чтобы сделать турнир компактнее, упростить логистику в условиях пандемийных ограничений, чемпионат элитного дивизион проводится не по круговой системе "каждый с каждым", а в подгруппах по 4-6 команд. После предварительной части соревнований состоится традиционный "Финал Восьми".

Впервые допуск в Лигу получили объединенные команды, в которых собраны лучшие баскетболисты-студенты из вузов конкретного региона. Так, например, у мужчин выступают сборные Пермского края, Челябинской, Кемеровской, Кировской областей.

В преддверии юбилейного сезона АСБ произвела ребрендинг, создан новый логотип Лиги. Вектор направления изображенного на эмблеме мяча соответствует главному слогану АСБ - "Движение вверх". Так называется автобиографическая книга Сергея Белова и снятый по ней одноименный спортивный блокбастер о победе нашей сборной на Олимпийских играх 1972 года.

Главным выставочным, фирменным мероприятием в календаре Лиги остается ежегодный "Матч Звезд" в формате "Запад" против "Востока". В 2021-м он прошел в Краснодаре и организаторы представили многочисленным болельщикам на трибунах и обширной телевизионной аудитории оригинальное новшество - четырехочковый бросок. Так высоко оценивались мячи, брошенные игроками в кольцо с определенных точек площадки на значительном удалении от цели. А броски сверху, так называемые эффектные "слэм-данки" оценивались не в два, как обычно, а в три балла. Следующий "Матч Звезд" уже не за горами и состоится 23 января в Перми, в день рождения Сергея Белова.

Что касается Суперфинального турнира (решающий раунд Лиги Белова), то он в 2021-м прошел в Белгороде на новой 10-тысячной арене и в условиях пандемии собрал серьезное количество зрителей на трибунах. Впервые все матчи были показаны на федеральных спортивных телеканалах - "Матч ТВ" и "Матч" Страна". В 2022-м Суперфинал принимает Екатеринбург, столица Всемирной Универсиады-2023.

Помимо классического баскетбола (5х5), Лига активно развивает в студенческой среде новую олимпийскую дисциплину баскетбол 3х3. Мощнейшим импульсом для дальнейшей популяризации этой разновидности игры стал двойной серебряный успех наших мужской и женской сборных на Олимпиаде в Токио, дебютной для баскетбола 3х3. Одним из тех, кто получил серебряную награду, стал Станислав Шаров, выросший в большого мастера именно в чемпионате АСБ (5х5). Шаров выступал за Балтийский федеральный университет и команду Московской государственной академии физической культуры (МГАФК "Малаховка"), неоднократно становился чемпионом Лиги и ее лучшим бомбардиром.

Сейчас действующие или бывшие игроки Ассоциации входят в составы наших ведущих команд по баскетболу 3х3, выступающих в национальном чемпионате и в официальных международных турнирах. Речь о мужской столичной "Руны" (совместный проект МГУ и МГАФК), женских коллективах "ЦОП Санкт-Петербург" и "Самара".

Помимо непосредственно организации соревнований, в АСБ продолжают уделять много внимания и другим направлениям деятельности. Например, запущена образовательно-методическая платформа "ДВ. Тренерская". Она позволяет добавлять и сохранять упражнения любому пользователю, а также составлять планы тренировок для каждого тренера. В мобильном приложении "ДВ-Про" доступны программы баскетбольных тренировок от топовых специалистов.

Также АСБ в 2021-м помогла организовать презентации двух очень интересных книг о большом баскетболе и его людях. Обе написаны известным спортивным журналистом Александром Федотовым. Книга о сыне Сергея Белова Александре Белова, вложившем много сил в студенческий баскетбол, но увы, рано ушедшем из жизни, была презентована в Краснодаре. А на днях в Москве в новеньком офисе АСБ была представлена книга "Комета "Урал-Грейт" об уникальной профессиональной пермской команде - чемпионе России 2001 и 2002 годов.