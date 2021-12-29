Названы составы на "Матч Звезд" Ассоциации студенческого баскетбола

Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ), объединяющая более 800 мужских и женских команд из 70 регионов страны, празднующая в наступающем 2022-м свой 15-летний юбилей, назвала состав на традиционный "Матч Звезд", который на этот раз состоится в Перми 23 января.

"Матч Звезд" по традиции пройдет в формате "Запад" против "Востока", соперники на паркете семитысячного дворца спорта "Молот" будут выступать в комбинированных, смешанных составах - мужчины и девушки.

Состав сборной "Запада":

Мужчины - Даниил Дьяков (МАИ), Петр Степанянц, Иван Пьянзин (оба - МГУ), Роман Киселев (ГУТиД, СПб), Владислав Крушельницкий ("КФУ-Грифоны", Крым), Егор Леонов (Военмех, СПб), Даниил Медяников ("Южный слон - СКФУ", Ставрополь), Александр Черевко ("Зенит-ЛГУ", СПб), Максим Шумков, Валерий Щеголихин (оба - МГАФК), Илья Ященко (МГИМО);

Женщины - Ирина Вахрушева (МГУ), Дарья Иващенко (РГУФКСМиТ), Валерия Высоцкая ("Черные Медведи", СПб), Мария Яцемирская (ГУТиД), Алена Кордина (НовГУ, Великий Новгород).

Состав сборной "Востока":

Мужчины - Кирилл Алфимов ("Гвардия-ТИУ", Тюмень), Салават Шамсутдинов (СурГУ, Сургут), Семен Сигунов (НГТУ, Новосибирск), Ион Урзыка (УрФУ, Екатеринбург), Валерий Колбин (МГТУ им. Носова, Магнитогорск), Рамиль Бадаев (СамГТУ, Самара), Виталий Хмелинин (ПНИПУ, Пермь), Лев Фетисов ("ИГУ-Иркут"), Александр Темников (Челябинская область), Андрей Коваленко (ТПУ, Томск), Александр Кузьмин (СГУВТ, Новосибирск);

Женщины - Диана Оборина (УрГЭУ, Екатеринбург), Виктория Лебедева (АлтГПУ, Барнаул), Вероника Михалева ("ЧГУ-Атланта", Чебоксары), Елизавета Колотовкина ("УрФУ Сима-Ленд"), Ксения Габова (КОР ПК, Пермь).

Еще четыре игрока будут выбраны в ходе интернет-голосования болельщиков. Таким образом, в составах соперников окажется по 18 спортсменов.

Главным тренером сборной "Запада" назван рулевой команды ГУТиД (Госуниверситет технологии и дизайна), известный в прошлом баскетболист питерского "Спартака", обладатель "золота" чемпионата СНГ-1991/92 Геннадий Щетинин. Его помощниками на "Матче Звезд" станут Валерий Ходорченко ("КФУ-Грифоны") и Николай Лапшин из РГУФКСМиТ (бывший ГЦОЛИФК).

Сборную "Востока" возглавит представитель города-организатора Сергей Спасенников (ПНИПУ, Пермь), его ассистенты - Виктор Пятницкий (СГУВТ) и Игорь Кудрявцев (УрГЭУ).

Планируется, что "Матч Звезд" будет показан на одном из федеральных ресурсов холдинга "Матч ТВ" - либо на одноименном канале, либо на "Матч! Страна".