Вышла в свет книга о большом баскетболе "Комета "Урал-Грейт"

В Москве состоялась презентация богато иллюстрированной и объемной книги "Комета "Урал-Грейт", написанной спортивным журналистом Александром Федотовым об истории создания, стремительном становлении и двух незабываемых "золотых" сезонах (2000/01, 2001/02) команды из Перми, прервавшей победную серию ЦСКА.

Выход 362-страничного (плюс вкладки с фотографиями) издания в свет приурочен к 20-летию первого чемпионства клуба с берегов Камы.

На презентации присутствовали один из главных творцов "пермского чуда", основатель и руководитель команды времен ее высшего расцвета, ныне президент Единой лиги Сергей Кущенко, ключевой игрок "золотого" состава, дважды серебряный призер чемпионат мира Сергей Панов, генеральный директор Единой лиги Илона Корстин, многие другие известные люди баскетбола.

"Если бы не было нас, не было бы и вашего звездного часа", - пошутил чемпион Европы 2007 Никита Моргунов, который в моменты самого острого противостояния "Урал-Грейта" и ЦСКА выступал в рядах "красно-синих". Еще один участник тех незабываемых матчей, неизменно проходивших при аншлаге как в Москве, так и уж тем более в Перми, экс-армеец Андрей Кириленко, ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ), записал для "урал-грейтовцев" теплое видеоприветствие.

Помимо презентации книги, был показан и весьма трогательный документальный фильм об "Урал-Грейте" с различными интервью, нарезками с матчей 20-летней давности и закадровым голосом комментатора телеканала "Матч ТВ" Романа Скворцова.

Автор книги Александр Федотов, в те годы совсем молодой корреспондент ежедневного спортивного издания, вовсе не скрывает, что продолжает ностальгировать по бесшабашному и эмоциональному, насыщенному личными впечатлениями "баскетболу 1990-х". Именно в это десятилетие и была создана профессиональная команда в Перми. Ну а ярче всего "комета" сверкнула уже в начале следующего века и тысячелетия.

Весьма символично и то, что презентация прошла в центральном офисе Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Ведь у истоков ее создания стоял и олимпийский чемпион Мюнхена-1972 Сергей Александров Белов. Это ведь он решился на рисковый в конце 1990-х шаг, перебравшись из Москвы в Пермь и возглавив в качестве тренера команду "Урал-Грейт", из которой вместе с Кущенко сделал не только российского чемпиона, но и грозу всех авторитетов в Европе.