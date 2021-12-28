Вышла в свет книга о большом баскетболе "Комета "Урал-Грейт"

Новости

В Европейской России температура в новогоднюю ночь будет теплее обычной 15:54
Опрос: 70 процентов австрийцев переживают из-за нового года 15:46
Попова рассказала об очагах чумы в СНГ 15:42
Брат Диего Марадоны умер от остановки сердца 15:40
Попова назвала две болезни, при которых "омикрон" протекает тяжело 15:34
Попова: Коронавирус будет приходить в тот сезон, который себе выберет 15:28
Путин поднял планку коллективного иммунитета до 90 процентов 15:28
Чижов: ЕС должен сам сделать первый шаг для нормализации отношений с РФ 15:27
Чекунков: Процедура оформления земли в ДФО и Арктике станет еще удобнее 15:22
Попова: Российская миссия первой в мире "добралась" до "омикрона" 15:17
Попова предсказала вытеснение "дельта"-штамма "омикроном" 15:03
Россия предложила Индии разработать новый танк на платформе "Армата" 15:03
График движения столичных электричек изменится на новогодние праздники 15:00
Глава комитета ГД объяснил, в каком случае не нужно будет вводить QR-коды 14:31
Володин возглавил рейтинг активности депутатов Госдумы за осеннюю сессию 14:25
Росстат изменит методику расчета недельной инфляции с января 2022 года 14:23
В Австрии введут оплату за сданные пластиковые бутылки 14:14
Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС 14:08
Иностранцы заинтересовались российской эшелонированной системой ПВО 14:01
Оперштаб: В Москве выявлено 1 705 новых случаев COVID-19 13:55
МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из России с 1 января 13:53
Сделать прививку от COVID-19 и пройти экспресс-тестирование москвичи смогут и в праздники 13:52
Песков: Число участников Послания президента зависит от эпидобстановки 13:34
Генпрокуратура просит ликвидировать общество "Мемориал", признанное иноагентом 13:29
"Зенит" намерен приобрести форварда "Крыльев Советов" Сергеева 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 15:49
Рубрика: Спорт

Вышла в свет книга о большом баскетболе "Комета "Урал-Грейт"

Текст: Илья Соболев, Илья Трисвятский
В Москве состоялась презентация богато иллюстрированной и объемной книги "Комета "Урал-Грейт", написанной спортивным журналистом Александром Федотовым об истории создания, стремительном становлении и двух незабываемых "золотых" сезонах (2000/01, 2001/02) команды из Перми, прервавшей победную серию ЦСКА.
Фото: "РГ" Фото: "РГ"
Фото: "РГ"

Выход 362-страничного (плюс вкладки с фотографиями) издания в свет приурочен к 20-летию первого чемпионства клуба с берегов Камы.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Поражение УНИКСа в Питере позволило саратовцам остаться на вершине

На презентации присутствовали один из главных творцов "пермского чуда", основатель и руководитель команды времен ее высшего расцвета, ныне президент Единой лиги Сергей Кущенко, ключевой игрок "золотого" состава, дважды серебряный призер чемпионат мира Сергей Панов, генеральный директор Единой лиги Илона Корстин, многие другие известные люди баскетбола.

"Если бы не было нас, не было бы и вашего звездного часа", - пошутил чемпион Европы 2007 Никита Моргунов, который в моменты самого острого противостояния "Урал-Грейта" и ЦСКА выступал в рядах "красно-синих". Еще один участник тех незабываемых матчей, неизменно проходивших при аншлаге как в Москве, так и уж тем более в Перми, экс-армеец Андрей Кириленко, ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ), записал для "урал-грейтовцев" теплое видеоприветствие.

Помимо презентации книги, был показан и весьма трогательный документальный фильм об "Урал-Грейте" с различными интервью, нарезками с матчей 20-летней давности и закадровым голосом комментатора телеканала "Матч ТВ" Романа Скворцова.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Баскетболистки Курска взяли престижный трофей на своем паркете

Автор книги Александр Федотов, в те годы совсем молодой корреспондент ежедневного спортивного издания, вовсе не скрывает, что продолжает ностальгировать по бесшабашному и эмоциональному, насыщенному личными впечатлениями "баскетболу 1990-х". Именно в это десятилетие и была создана профессиональная команда в Перми. Ну а ярче всего "комета" сверкнула уже в начале следующего века и тысячелетия.

Весьма символично и то, что презентация прошла в центральном офисе Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Ведь у истоков ее создания стоял и олимпийский чемпион Мюнхена-1972 Сергей Александров Белов. Это ведь он решился на рисковый в конце 1990-х шаг, перебравшись из Москвы в Пермь и возглавив в качестве тренера команду "Урал-Грейт", из которой вместе с Кущенко сделал не только российского чемпиона, но и грозу всех авторитетов в Европе.

В регионах Спорт Баскетбол Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь