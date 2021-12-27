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27.12.2021 01:30
Рубрика: Спорт

Поражение УНИКСа в Питере позволило саратовцам остаться на вершине

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 294(8645)
Предновогодняя игровая неделя в чемпионате Единой лиги получилась короткой - всего три матча, но и в них событий хватало. В воскресенье, 26 декабря, в центральной встрече питерский "Зенит" на своей площадке одолел казанский УНИКС (97:81). И от этого в плюсе остался главный возмутитель спокойствия, скромный по финансам саратовский "Автодор", сохранивший первое место.

Начался мини-тур с нового индивидуального рекорда сезона по числу результативных передач - 13. Такой показатель у американского разыгрывающего пермской "Пармы" Джеремайя Хилла в победном гостевом матче его команды с красноярским "Енисеем" (78:61). Дальше сибиряки отправились в Москву, где большую часть встречи практически на равных соперничали с ЦСКА, но в итоге уступили действующему чемпиону - 88:97. В составе гостей отметим высокую результативность уроженца штат Калифорния (США) Каспера Уэйра - 29 набранных очков, в том числе пять дальних попаданий и все восемь реализованных штрафных бросков. У армейцев лавры лучших бомбардиров поделили Алексей Швед и литовец Марюс Григонис (по 16).

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Казанцы в случае успеха на питерском паркете могли выйти на первое место в таблице Единой лиги, чуть потеснив "Автодор", но клуб из столицы Татарстана, минимально лидировавший на 26-й минуте (63:62), остаток встречи провел неубедительно и уступил с разницей "минус 16". В Питере самыми результативными стали зенитовцы Билли Бэрон (27), Алекс Пойтресс (21), в рядах УНИКСа выделялись Марио Хезонья (18) и Лоренцо Браун (17).

В чемпионате лидируют: "Автодор" - 8 побед - 1 поражение, УНИКС - 8-2, ЦСКА, "Зенит" - по 7-2... Далее с равными показателями (5-4) идут краснодарский "Локомотив-Кубань", БК "Нижний Новгород" и "Парма". Турнир возобновится уже 4 января интригующим соперничеством между ЦСКА и наделавшими много шума саратовцами.

Спорт Баскетбол