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23.12.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Баскетболист Тимофей Мозгов подписал контракт с московским клубом "Руна"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 292(8643)
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Кливленда" Тимофей Мозгов подписал контракт с московским клубом первого дивизиона российской Суперлиги "Руна", сообщает пресс-служба команды.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

- Решение о переходе было принято не сразу. Решился на этот шаг после того, как взвесил все "за" и "против", пообщался с супругой, агентами. С командой пока незнаком, но с нетерпением жду встречи с ребятами. Приступаю к работе с завтрашнего дня. Свое физическое состояние на данный момент оценить не могу - все определится в тренировочном процессе, - подчеркнул Тимофей.

Фото: eurocupbasketball.com
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Мозгов выступал в НБА с 2010 года, а чемпионом стал в 2016 году. Последним клубом россиянина были подмосковные "Химки". Отметим, что Тимофей в составе сборной взял "бронзу" летней Олимпиады-2012 в Лондоне и первенства Европы-2011. С 2018 по 2021 год Мозгов не выходил на площадку из-за травмы колена.

Спорт Баскетбол