Баскетболист Тимофей Мозгов подписал контракт с московским клубом "Руна"

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Кливленда" Тимофей Мозгов подписал контракт с московским клубом первого дивизиона российской Суперлиги "Руна", сообщает пресс-служба команды.

- Решение о переходе было принято не сразу. Решился на этот шаг после того, как взвесил все "за" и "против", пообщался с супругой, агентами. С командой пока незнаком, но с нетерпением жду встречи с ребятами. Приступаю к работе с завтрашнего дня. Свое физическое состояние на данный момент оценить не могу - все определится в тренировочном процессе, - подчеркнул Тимофей.

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, а чемпионом стал в 2016 году. Последним клубом россиянина были подмосковные "Химки". Отметим, что Тимофей в составе сборной взял "бронзу" летней Олимпиады-2012 в Лондоне и первенства Европы-2011. С 2018 по 2021 год Мозгов не выходил на площадку из-за травмы колена.