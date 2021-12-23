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23.12.2021 22:01
Рубрика: Спорт

Краснодарский "Локомотив" победил дома сербский "Партизан"

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
В восьмом, предпоследнем туре первого круга предварительного этапа второго по значимости на континенте Еврокубка "Локомотив-Кубань" у себя дома в Краснодаре обыграл сербский "Партизан" - 101:94. На вершине таблицы группа "А" троевластие - по шесть побед у "Локо", поверженного им соперника и испанского "Ховентута".
"Локомотив-Кубань" сейчас самая результативная команда как в Еврокубке, так и в нашей Единой лиге. Фото: eurocupbasketball.com "Локомотив-Кубань" сейчас самая результативная команда как в Еврокубке, так и в нашей Единой лиге. Фото: eurocupbasketball.com
"Локомотив-Кубань" сейчас самая результативная команда как в Еврокубке, так и в нашей Единой лиге. Фото: eurocupbasketball.com

Легендарные личности посетили Краснодар. Белградский "Партизан" возглавляет самый титулованный тренер Старого Света Желько Обрадович. Он с пятью разными командами девять раз (!) выигрывал главный клубный турнир Европы. После почти 30 лет работы в Испании, Италии, Греции и Турции мэтр в свои 61 год вернулся на родину и снова принял "Партизана", с которым начинал самостоятельную тренерскую карьеру в уже далеком 1991-м.

Фото: Пресс-служба FIBA
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Судейскую бригаду на матче "Локо" - "Партизан" возглавил лучший на протяжении многих сезонов подряд баскетбольный судья континента итальянец Луиджи Ламоника, по харизме сравнимый со своим знаменитым футбольной коллегой и соотечественником Пьерлуиджи Коллиной.

- Обрадович - однозначно первый номер среди всех тех тренеров, которые не работают в НБА. Он сам играл за "Партизана", это важный клуб в его жизни, он относится к нему с любовью. В "Партизане" уже была создана определенная база для успешных выступлений. С приходом Желько стало возможно ее реализовать. И, хотя необходимо еще время, команда уже демонстрирует неплохую игру, - приводила перед матчем слова входящего в Зал славы "Партизана" чемпиона мира-1998 Мирослава Берича пресс-служба "Локо" в своей новой рубрике "Звездный эксперт".

Кстати, с недавних пор за выступлениями кубанского клуба стал пристально следить суперзвездный игрок НБА Кевин Дюрант, подписавшийся на страницу "Локо" в Инстаграме. Дело в том, что ряды краснодарской команды недавно, то есть уже по ходу сезона, пополнил друг Дюранта, двукратный чемпион заокеанской Лиги Куинн Кук.

Первая половина матча "Локо" - "Партизан" прошла в равной борьбе, на отдых соперники ушли при счете 45:42 в пользу хозяев. В большом перерыве состоялась церемония вручения знаков "Кандидат в мастера спорта РФ" пяти игрокам системы подготовки "Локомотива" - Андрею Мартюку, уже удостоившемуся приглашения в сборную России, Сергею Долинину, Валерию Калинову, Владимиру Заболотневу и Никите Рыженкову. В числе вручавших знаки были министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко и президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев.

Под занавес четверти кубанцы увеличили свое преимущество - 70:62 после попадания Кука. Заключительная десятиминутка стала бенефисом Эрика Макколлума. Американский защитник хозяев набрал 11 очков, а всего по итогам игры в его активе 33 балла за результативность, в том числе пять дальних попаданий и 10 из 12 заброшенных штрафных бросков. Что касается Кука, то он за 18 проведенных на площадке минут чистого времени принес команде 15 очков - хорошая скорострельность. Свой вклад в победу внесли и россияне - вышедший в стартовой пятерке Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк и Захар Ведищев.

Фото: Scanpix Baltics/ Reuters
Баскетболист "Локо" Макколлум стал вторым снайпером в истории Еврокубка

Напомним, что в Еврокубке две группы по 10 команд. По результатам предварительного этапа определятся 16 участников плей-офф, где на каждой стадии соперники будут играть из одного матча. А преимущество своей площадки везде получат клубы, занявшие более высокое место в "регулярке". Вот почему для краснодарцев так важно финишировать в своей десятке на первой позиции.

Евролига

Под занавес первого круга Евролиги казанский УНИКС в гостевом матче 17-го тура против испанской "Барселоны" упустил верную победу. После трех четвертей гости лидировали с разницей в 17 очков, но позволили сопернику сравнять счет и перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее была "Барса" - 17:15. Итоговый результат - 111:109.

Спорт Баскетбол