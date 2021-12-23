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23.12.2021 22:13
Рубрика: Спорт

"Дженоа" ведет переговоры о покупке Алексея Миранчука

Текст: Максим Домчев
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Российский полузащитник Алексей Миранчук может стать футболистом итальянского клуба "Дженоа". Выступающий за "Аталанту" 26-летний россиянин стал трансферной целью для борющегося за выживание в Серии А генуэзского клуба, который тренирует украинец Андрей Шевченко.

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости
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По данным La Repubblica, клуб уже начал вести переговоры с "Аталантой", которая намерена с учетом всех будущих выплат и бонусов продать Миранчука за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие всего всего в десяти матчах за клуб во всех турнирах.

Его контракт с клубом из Бергамо истекает в 2024 году.

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