"Дженоа" ведет переговоры о покупке Алексея Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук может стать футболистом итальянского клуба "Дженоа". Выступающий за "Аталанту" 26-летний россиянин стал трансферной целью для борющегося за выживание в Серии А генуэзского клуба, который тренирует украинец Андрей Шевченко.

По данным La Repubblica, клуб уже начал вести переговоры с "Аталантой", которая намерена с учетом всех будущих выплат и бонусов продать Миранчука за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие всего всего в десяти матчах за клуб во всех турнирах.

Его контракт с клубом из Бергамо истекает в 2024 году.