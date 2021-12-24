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24.12.2021 15:20
Рубрика: Спорт

Российской фигуристке после проката понадобилась помощь врачей

Текст: Анна Козина
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в дуэте с Джонатаном Гурейро, с трудом покинула лед после произвольного танца на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Для Загорски и Гурейро это был первый полноценный прогон программы в сезоне. Тиффани переболела стрептококковым менингитом и пара пропустила много тренировок и соревнований.

Во время исполнения произвольного танца Тиффани упала и еле-еле докатала вторую часть программы. У бортика тренеры дали ей понюхать нашатырь, а затем унесли на руках в подтрибунные помещения. На помощь к фигуристке отправились врачи.

После ритм-танца Загорски и Гурейро шли четвертыми, но после произвольного опустились на восьмое место.

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