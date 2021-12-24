Российской фигуристке после проката понадобилась помощь врачей

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в дуэте с Джонатаном Гурейро, с трудом покинула лед после произвольного танца на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Для Загорски и Гурейро это был первый полноценный прогон программы в сезоне. Тиффани переболела стрептококковым менингитом и пара пропустила много тренировок и соревнований.

Во время исполнения произвольного танца Тиффани упала и еле-еле докатала вторую часть программы. У бортика тренеры дали ей понюхать нашатырь, а затем унесли на руках в подтрибунные помещения. На помощь к фигуристке отправились врачи.

После ритм-танца Загорски и Гурейро шли четвертыми, но после произвольного опустились на восьмое место.