Синицына и Кацалапов из-за травмы снялись с ЧР по фигурному катанию

Действующие чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов из-за травмы снялись с чемпионата России.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Синицина и Кацалапов лидировали после короткой программы на проходящем в Санкт-Петербурге чемпионате России, набрав 93,61 балла. Однако в произвольном танце пара не выступит. Причиной послужила травма, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
У Кацалапова обострилась травма спины. Об этом заявил тренер Александр Жулин.
"На тренировке у Никиты обострилась старая травма спины. Он почувствовал боль, сообщил об этом. Мы доложили федерации, спасибо, что она нас услышала. Надеемся, что выступим на чемпионате Европы", - приводит его слова РИА Новости.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в январе 2022 года в Таллине.