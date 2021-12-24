Синицына и Кацалапов из-за травмы снялись с ЧР по фигурному катанию

Действующие чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов из-за травмы снялись с чемпионата России.

Синицина и Кацалапов лидировали после короткой программы на проходящем в Санкт-Петербурге чемпионате России, набрав 93,61 балла. Однако в произвольном танце пара не выступит. Причиной послужила травма, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

У Кацалапова обострилась травма спины. Об этом заявил тренер Александр Жулин.

"На тренировке у Никиты обострилась старая травма спины. Он почувствовал боль, сообщил об этом. Мы доложили федерации, спасибо, что она нас услышала. Надеемся, что выступим на чемпионате Европы", - приводит его слова РИА Новости.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в январе 2022 года в Таллине.