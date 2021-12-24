Определен состав сборной России на "Тур де Ски"

Определился состав сборной России по лыжным гонкам на многодневку "Тур де Ски", который пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 28 декабря по 4 января.

В мужскую команду включены Александр Большунов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин.

В женской команде выступят Анастасия Рыгалина, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Екатерина Смирнова, Лилия Васильева и Яна Кирпиченко.