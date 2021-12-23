"Ньюкасл" намерен приобрести Азмуна

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в английском "Ньюкасле".

По данным Sky Sports, руководство английского клуба заинтересовано в услугах Азмуна. С помощью иранца в "Ньюкасле" рассчитывают улучшить турнирное положение. После 18 туров клуб занимает предпоследнее место в таблице и одна из линий, которая нуждается в усилении - атака. И одним из вариантов как раз является иранец.

У Азмуна летом истекает контракт с "Зенитом" и он, по данным СМИ, не собирается его продлевать. В услугах Азмуна заинтересованы еще несколько клубов из Европы, включая французский "Лион".

В нынешнем сезоне Азмун забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи за "Зенит" во всех турнирах