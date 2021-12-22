"Краснодар" приобрел форварда молодежной сборной Норвегии

В среду вечером ФК "Краснодар" объявил о своем первом новичке, который пополнил команду в межсезонье: кубанцы и норвежский клуб "Буде-Глимт" оформили трансфер Эрика Бутхейма. 21-летний форвард молодежной сборной страны подписал с "быками" контракт до конца июня 2025 года.

Судя по всему, талантливый нападающий куплен у скандинавского коллектива в качестве замены главного бомбардира южан Джона Кордобы, получившего травму в недавнем матче РПЛ и выбывшего из строя на несколько месяцев. Сумма сделки не называется, но, по данным экспертов, Бутхейм обошелся "Краснодару" примерно в пять миллионов евро.

Вот как представила дебютанта команды (за нее норвежец будет выступать под № 20) пресс-служба "быков".

Эрик Бутхейм родился 10 января 2000 года в Осло. Начал заниматься футболом в столичном "Люне", за основной состав которого впервые вышел на поле в возрасте 15 лет. А уже 2016-м году подписал контракт с "Русенборгом" - пожалуй, самым известным норвежским клубом (за него провел 34 матча и забил девять).

В нынешнем году перешел в "Буде-Глимт": в его составе Эрик регулярно забивал в норвежской Элитсерии и в еврокубках, в том числе в матчах квалификации Лиги чемпионов. А европейскую известность юный вундеркинд приобрел осенью после домашнего поединка группового этапа Лиги конференций с итальянской "Ромой". В этой встрече норвежцы сенсационно разгромили команду Жозе Моуриньо со счетом 6:1, а Бутхейм отметился дублем и тремя результативными передачами.

Любопытно, что с 15-летнего возраста Эрик регулярно вызывался в юношеские и молодежные сборные Норвегии, является участником юношеских Евро-2017 и 2018. Всего на счету нападающего 14 забитых мячей на уровне сборных. Кроме того, Бутхейм давно дружит с Эрлингом Холандом - восходящей звездой мирового футбола, сегодня выступающего в Германии за "Боруссию" из Дортмунда.

Заметим, что в "Краснодаре" футболисты из стран Скандинавии традиционно хорошо адаптируются, а затем успешно выступают за команду в РПЛ и еврокубках. В основном - это шведы (Гранквист, Классон, Ольссон, Берг), но одно время довольно успешно играл за "быков" и норвежский защитник Реми Странберг.