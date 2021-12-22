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22.12.2021 20:52
Рубрика: Спорт

"Спартак" купил первого новичка в межсезонье

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Московский "Спартак" объявил о переходе нападающего бельгийского "Шарлеруа" Шамара Николсона. Контракт с игроком рассчитан до конца июня 2026 года.

Ямаец стал первым новичком "красно-белых" после назначения на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Формально таковым можно было считать хавбека тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича, но о его трансфере стало известно еще осенью. Оба футболиста присоединятся к новым партнерам на январском сборе.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Что касается Николсона, то последние два года он провел в Бельгии. Там Шамар забил 31 мяч в 83 встречах. В текущем сезоне форвард отличился 13 раз и отдал семь голевых передач, что делает его одним из самых результативных игроков турнира. К слову, Николсон - пятый представитель Ямайки в истории чемпионата России. До него в нашем первенстве играли Роберт Скарлетт ("Спартак", 2002), Дамани Ральф ("Рубин", 2005-2007), Эррол Стивенс ("Химки", 2009) и Лутон Шелтон ("Волга, 2013-2015). За свою сборную Шамар провел 29 матчей и записал в свой актив десять голов.

Вообще от "Спартака" стоит ожидать активных действий в зимнее межсезонье. Не в последнюю очередь это связано с приглашением на пост спортивного директора бывшего главы скаутской службы "Пари Сен-Жермен" Луки Каттани. Итальянец уже приступил к работе.

Впрочем, усиливаться собираются не только спартаковцы, но и другие клубы. В частности, "Краснодар" близок к покупке нападающего норвежского "Буде-Глимт" Эрика Ботхейма. Сумма трансфера должна составить пять миллионов евро. Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали условия личного контракта. Последние моменты будут улажены, когда Ботхейм пройдет медосмотр.

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