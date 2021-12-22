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22.12.2021 16:26
Рубрика: Спорт

"Спартак" запретил Рую Витории говорить о своей отставке

Текст: Сергей Литвинов
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Руководство московского "Спартака" добавило "пункт о молчании" к договору о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Руем Виторией, сообщает Championat.com.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Клуб настоял на том, чтобы Витория не мог комментировать свой уход из стана "красно-белых". "Запрет длится несколько месяцев. В ответ юристы Руя внесли "зеркальное" требование для "Спартака", - сообщает источник.

Напомним, что официально об уходе Витории из московского клуба было объявлено на прошлой неделе. Его место занял итальянец Паоло Ваноли. По неподтвержденным данным, в услугах Витории заинтересован бразильский "Фламенго".

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