В "Спартаке" рассказали о задачах, которые стоят перед Ваноли

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков назвал задачи, которые поставлены перед новым главным тренером команды Паоло Ваноли.

В пятницу, 17 декабря, был представлен новый наставник "Спартака", а генеральный директор клуба Евгений Мележиков рассказал о том, чего в клубе ожидают от второй части сезона и о том, планируется ли усиление состава.

По словам гендиректора "Спартака", команда должна завершить чемпионат России в зоне еврокубков.

"Задача на сезон в РПЛ - попадание в зону еврокубков, в Кубке - выход в финал. В Лиге Европы была выполнена задача выхода из группы, но мы будем считать успехом преодоление 1/8 финала", - сказал он.

Что касается усиления, то по словам Мележикова, планируется приобрести еще одного-двух игроков. Усиление должно произойти перед сборами нынешней зимой.