"Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера

𝗔𝗻𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼! 🇮🇹 pic.twitter.com/31kuVUXpU5— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 17, 2021
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. На этом посту Ваноли сменил португальца Руя Виторию, который на этой неделе покинул команду.
В тренерский штаб нового наставника команды вошли его соотечественники - ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.
В четверг новый наставник команды уже изучил клубную инфраструктуру, побывал на стадионе и в музее "Спартака".
Ваноли с 2010 по 2017 год работал в системе сборных Италии - возглавлял команды юношеских возрастов, а также был ассистентом Антонио Конте в национальной команде, лондонском "Челси" и миланском "Интере".
"Спартак" ушел на зимний перерыв, занимая девятое место в чемпионате РПЛ. При этом под руководством Витории команда сумела выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Официально: Паоло Ваноли – новый главный тренер «Спартака» 🇮🇹— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 17, 2021
Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год 📝
Benvenuto, Паоло! Желаем успешной работы в нашем клубе! 🔴⚪️ pic.twitter.com/maXRTQ0Jnt