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17.12.2021 10:34
Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" официально объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. На этом посту Ваноли сменил португальца Руя Виторию, который на этой неделе покинул команду.

Фото: РИА Новости
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В тренерский штаб нового наставника команды вошли его соотечественники - ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.

В четверг новый наставник команды уже изучил клубную инфраструктуру, побывал на стадионе и в музее "Спартака".

Ваноли с 2010 по 2017 год работал в системе сборных Италии - возглавлял команды юношеских возрастов, а также был ассистентом Антонио Конте в национальной команде, лондонском "Челси" и миланском "Интере".

"Спартак" ушел на зимний перерыв, занимая девятое место в чемпионате РПЛ. При этом под руководством Витории команда сумела выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

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