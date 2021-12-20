Наследникам Марадоны не удалось продать на аукционе его дома и машины

Наследники легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался больше года назад, организовали аукцион, на котором были выставлены его личные вещи. Об этом сообщило агентство Telam, добавив, что родственникам спортсмена не удалось продать его дома и автомобили.

Отмечается, что торги продолжались три часа, за это время организаторам аукциона удалось заработать более 26 тысяч долларов. В частности, одна из картин, которая принадлежала аргентинцу, ушла за 2150 долларов. Большой спрос также был на футболки Марадоны.

Вместе с тем организаторам не удалось найти покупателей на недвижимость и автомобили, которыми владел футболист. Так, за дом, расположенный в Буэнос-Айресе, они хотели получить 900 тысяч долларов, а за автомобиль марки BMW - 225 тысяч долларов.

Агентство отмечает, что наследники аргентинца распределят между собой вырученные средства. Кроме того, в ближайшее время будет объявлена судьба лотов, которые не нашли своих покупателей.