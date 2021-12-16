Статую Марадоны установили в аэропорту Буэнос-Айреса

Cada vez que pases por Ezeiza vas a poder saludar a #Maradona 🔟🇦🇷✈️ pic.twitter.com/QvULAFWa1R — Aeropuertos Argentina 2000 (@aa2000oficial) December 15, 2021

Статуя одного из самых знаменитых аргентинцев - легендарного футболиста Диего Марадоны появилась в главном международном аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора аэропортами Аргентины.

Статуя была выполнена в полный рост методом 3D-печати. За основу образа создатели взяли снимки Марадоны на чемпионате мира 1986 года в Мексике, запечатлевшие звезду на стадионе "Ацтека" сосредоточенным во время исполнения национального гимна перед финальным матчем, в котором сборная Аргентины, как известно, обыграла соперников из ФРГ.

Оказывается, еще при жизни Марадоны владелец управляющей компании Эдуардо Эрнекян лично предложил футболисту установить его статую в аэропорту, на что тот дал согласие. Но воплощения замысла так и не увидел. Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни от сердечной недостаточности.