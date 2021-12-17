Андрей Тихонов: Мне жаль болельщиков "Спартака", которые терпят это

Полузащитник "Спартака" 1990-х Андрей Тихонов приехал на футбольный фестиваль в Норильск, где ответил на вопросы корреспондента RG.RU о новых переменах в клубе. Как известно, "Спартак" уволил португальского тренера Руя Виторю и в пятницу официально представит нового главного тренера итальянца Паоло Ваноли.

Как вы оцениваете происходящее в "Спартаке"?

Андрей Тихонов: Все болельщики "Спартака" хотят, чтобы он снова стал большим клубом, чтобы все было ровно, чтобы команда боролась за высокие места. Но когда происходит шатание, а к управлению приходят люди, чтобы сделать себе хорошо, это неправильно. "Спартаку" нужна стабильность, чтобы не было такого: сегодня мы на 10-м месте, завтра на третьем, потом снова на 10-м. Скандалы и бардак - вот чего не хотят болельщики. Они хотят видеть свой клуб сильным.

Клуб был сильным, когда вы были помощником у Валерия Карпина в 2012-м - 2014-м годах?

Андрей Тихонов: Мы второе место занимали, но раньше за это увольняли, потому что хотели быть первыми. Сейчас, оказывается, второе место за счастье. Когда мы были вторыми, это воспринималось нормально, но не как успех. А сейчас другое время. Поэтому и говорю: нужно ровное руководство. Если команда регулярно борется хотя бы за второе-третье место, это означает, что в клубе все более или менее налажено.

Судя по реакции в соцсетях, многие болельщики не понимают, почему главным тренером "Спартака" назначают итальянца Паоло Ваноли, который никогда не был главным тренером в клубе, а не, скажем, Андрея Тихонова. Вы - понимаете?

Андрей Тихонов: В "Спартаке" должен работать сильный тренер. Каррера, который привел "Спартак" к чемпионству, главным стал случайно, потому что после отставки Дмитрия Аленичева должны были назначить Курбана Бердыева. По определенным причинам этого не произошло - и оставили Карреру. У него дело пошло. Наверху думают, что взяли помощника - вдруг попрет, как в тот раз. Но "вдруг" не проходит. Мне жаль наших болельщиков, которые терпят это.

Вы с Леонидом Федуном разговаривали когда-нибудь один на один?

Андрей Тихонов: Нет.

Хорошо. Тогда как вы воспринимаете нынешнюю иерархию власти, когда оперативным управлением занимается Зарема Салихова, жена владельца клуба, в то время как он сам как будто отстранился от него и не посещает матчи с сентября? Вы понимаете эту систему?

Андрей Тихонов: Не понимаю. Но если так происходит, наверное, это все-таки неправильно.

Тем не менее, решение об отставке Витории принято, причем довольно давно. Вам нравилось, как он работал?

Андрей Тихонов: Очень переживал и мне хотелось увидеть победу "Спартака" в Сочи. Чтобы посмотреть, как поведет себя клуб, находясь перед перерывом в чемпионате в шаге от места, позволяющего играть в еврокубках и с путевкой в 1/8 финала Лиги Европы. Жаль, что "Спартак" не выиграл. Думаю, в клубе мотивировали отставку Руя только этим. Поэтому мне очень хотелось посмотреть, как бы клуб объяснял отставку в случае победы. Да, я был за Виторию.