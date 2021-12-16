Руй Витория попрощался с болельщиками "Спартака"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Руй Витория попрощался с болельщиками "красно-белыми".

Португалец признался, что работа в "Спартаке" была для него самой сложной в карьере. Вместе с тем специалист поблагодарил фанатов команды. Витория подчеркнул: он уходит со своего поста с чувством, что отдал все свои силы и боролся до конца даже в тот момент, "когда все казалось проигранным".

"Сегодня завершился мой путь в "Спартаке". Наверное, это была самая сложная работа в моей жизни, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики "красно-белых" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала. Теперь у них есть время найти лучшее решение. Отдельно хочу сказать о невероятных фанатах "Спартака". Они всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь. Они действительно заслуживают счастья", - написал Витория в Instagram.

Витория проработал в "Спартаке" с лета по декабрь этого года. При нем столичная команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, в которой также выступали "Наполи", "Лестер" и "Легия". При этом в Премьер-лиге "красно-белые" после 18 туров занимают девятую строчку.