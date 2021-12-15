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15.12.2021 16:55
Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил об отставке Руя Витории с поста главного тренера

Текст: Максим Домчев
"Спартак" и главный тренер Руй Витория договорились расстаться по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Руй Витория. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Команду также покинут ассистенты главного тренера - Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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В заявлении "Спартака" отмечается, что клубу "необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России". "Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку. Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Руй Витория возглавил "Спартак" в мае перед стартом текущего сезона. Под руководством 51-летнего португальца команда вышла с первого места в группе в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, опередив итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польскую "Легию". При этом в чемпионате России "красно-белые" занимают девятое место, набрав 23 очка в 18 турах.

Ожидается, что в ближайшее время на пост главного тренера "Спартака" назначат итальянца Паоло Ваноли, который ранее работал ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере".

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