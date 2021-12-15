"Спартак" уволил тренера и готовится назначить на его место Паоло Ваноли

Московский "Спартак" объявил об отставке с поста главного тренера Руя Витории. Вместе с португальцем клуб покинут все его ассистенты - Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

"Спартак" с Виторией провалился в чемпионате, но вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе. Фото: Григорий Дукор/ ТАСС

Об этом говорили уже несколько месяцев. Уже давно было понятно, что Витория не отработает свой двухлетний контракт до его окончания. Спустя всего пару недель после приглашения Руя из клуба ушли почти все те люди, которые и были инициаторами подписания соглашения с португальцем.

Сам Витория, надо отдать ему должное, ни разу не обмолвился о тех проблемах, окружавших его еще с лета. Но, конечно, все эти факторы влияли на результаты и игру команды. Ни о какой стабильности не могло быть и речи - "Спартак" штормило всю первую часть сезона. "Красно-белые" чередовали яркие победы над одним из грандов итальянского футбола "Наполи" в Лиге Европы с поражениями от "Краснодара", "Нижнего Новгорода" и других клубов РПЛ. Удивительно, насколько хороши спартаковцы были в еврокубках и настолько ужасны во внутреннем первенстве.

Взять хотя бы последний матч в году, после которого карьера Витории в "Спартаке" завершилась, - против "Сочи" на этой неделе. Та встреча следовала за битвой с польской "Легией" в ЛЕ, когда москвичи выстояли победу (1:0) и сенсационно вышли в 1/8 турнира с первого места в группе. С "Сочи" команда Витории порой хоть и показывала неплохой футбол, но умудрилась уже в большинстве пропустить два мяча и потерпеть крупное поражение - 0:3. Как итог - к зимней паузе "красно-белые", претендовавшие на чемпионство в год столетия клуба, подошли на девятом месте в таблице и с отставанием в 15 очков от лидера питерского "Зенита".

Мнения о работе Витории разделились. Кто-то его нещадно критиковал, обращая внимание на провальную игру в обороне и неудачи в Премьер-лиге, а кто-то, как, к примеру, бывший полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Мостовой, в интервью "РГ" на днях отметил: Руя запомнят по успехам в Лиге Европы.

- У нас уже чуть ли не с первого тура многие стали отправлять Виторию в отставку. Непростой период, но "красно-белые" с достоинством выступили в Лиге Европы. Это важный момент. Вот скажите: когда в последний раз наши команды выходили в плей-офф еврокубков с первого места в группе? За предыдущие три года мы вообще установили все антирекорды, проигрывали клубам, названия которых даже запомнить не могли. Так что Витория дал результат, причем в Лиге Европы, - заявил Мостовой.

Как бы то ни было, Витории в "Спартаке" больше нет. А на его место заступит итальянец Паоло Ваноли, больше известный как бывший ассистент одного из лучших тренеров мира Антонио Конте. Вероятно, руководство "красно-белых" хочет провернуть фокус пятилетней давности, когда еще один экс-помощник Конте Массимо Каррера неожиданно возглавил москвичей и привел их к первому за 16 лет чемпионству. Но получится ли у Ваноли пойти по пути Карреры - большая загадка.