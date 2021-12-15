Аргентинец Агуэро плакал, прощаясь с футболом

Олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира по футболу в составе сборной Аргентины, нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро завершил карьеру в 33 года из-за проблем с сердцем.

Агуэро пожаловался на дискомфорт в груди по ходу матча 12-го тура чемпионата Испании 30 октября, и с тех пор больше не выходил на поле. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию. Изначально предполагалось, что восстановление займет около трех месяцев, но проблемы оказались гораздо серьезнее. Объявляя о завершении карьеры на специальной пресс-конференции, Серхио не смог сдержать слез.

- Врачи сказали, что мне придется закончить с футболом. Было трудно, но я рад , что принял такое решение, ведь это касается моего здоровья, - отметил Агуэро. - Я горжусь и доволен своей карьерой. Я с пяти лет мечтал играть в футбол, как только увидел мяч. Очень люблю сборную Аргентины и благодарен клубам, за которые выступал в Европе, - "Атлетико", "Манчестер Сити", "Барселоне".