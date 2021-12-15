УНИКС обыграл ЦСКА с разницей в 21 очко в Евролиге

Казанский УНИКС в Москве легко расправился с ЦСКА в матче баскетбольной Евролиги - 88:67.

В среду в рамках очередного игрового дня Евролиги в Москве встречались два российских клуба - ЦСКА и УНИКС. Уже в стартовой четверти гости сумели добиться преимущества в шесть очков - 27:21.

К большому перерыву ЦСКА уступал уже с разницей в 18 очков. При этом у команды Димитриса Итудиса одинаково неудачно шла игра в атаке и в обороне.

Перерыв пошел ЦСКА на пользу, но переломить ход матча так и не удалось. В итоге УНИКС в какой-то момент смог довести преимущество до 25 очков, но в итоге выиграл с разницей в 21.

В составе победителей самыми результативными стали Марио Хезонья, набравший 18 очков, и Айзея Канаан - 16 очков. В составе ЦСКА 20 очков записал на свой счет Торнике Шенгелия.

УНИКС сравнялся с ЦСКА по количеству побед, а по личным встречам опередил москвичей, выйдя на пятое место. ЦСКА - шестой.