Четыре клуба Суперлиги готовятся к полуфиналам Кубка РФ по баскетболу

В Российской федерации баскетбола уточнили даты проведения матчей полуфинала Кубка страны среди мужских команд: первые игры - 22 и 28 декабря, ответные встречи - 23 января 2022 года. Пары соперников: "Руна" (Москва) - БК "Самара", "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - БК "Новосибирск".

"Самара" - действующий чемпион первого дивизиона Суперлиги, "Темп-СУМЗ-УГМК" из Свердловской области - действующий обладатель Кубка России. "Руна" в регулярном сезоне Суперлиги-1 сейчас делит лидерство с екатеринбургским "Уралмашем". БК "Новосибирск" пока только на восьмом месте с отрицательным балансом побед и поражений (5-6). Но зато эта команда за последние семь лет проявила себя настоящим кубковым бойцом - два выигранных трофея (2015, 2017) и еще два третьих места (2018, 2019) в итоговой классификации розыгрышей.

Состав участников полуфинала кажется вполне логичным и соответствующим уровню эти клубов, однако перед ответными четвертьфинальными матчами это не было столь очевидным. В первых встречах преимущество победивших команд было незначительным - от трех до восьми очков.

Наиболее драматичным получилось противостояние "Новосибирска" и столичного МБА. Сибиряки дома выиграли - 75:72, растранжирив преимущество в 17 очков, достигнутое по итогам стартовой четверти. У себя дома команда МБА (эта аббревиатура расшифровывается как "Московская баскетбольная ассоциация") была близка или к общей победе, или хотя бы к назначению дополнительного времени. При счете 77:76 в пользу хозяев их наставник Александр Афанасьев взял тайм-аут. На последнюю атаку у владевших мячом москвичей (после штрафных сибиряков) оставалось шесть секунд. Трехочковое попадание - выход в полуфинал, два очка - овертайм.

На половине соперника мяч в игру вводил игрок МБА Виктор Павленко. Пошел в проход под щит Макар Коновалов, пытался сделать скидку партнеру, но потерял мяч. Москвичи им снова овладели, однако времени для подготовлено броска уже не было.

Ижевский "Купол-Родники", который по итогам прошлого розыгрыша впервые вошел в кубковый Топ-4, дома победил ревдинцев с разницей в три очка, но в ответном матче был разгромлен на "минус 30". В остальных парах сильнейшие одержали по две победы: "Самара" оказалась сильнее "Уралмаша", "Руна" превзошла "Уфимец".

Соперники по предстоящему полуфиналу "Руна" и "Самара" друг с другом в нынешнем чемпионате Суперлиги еще не встречались, а владелец Кубка "Темп-СУМЗ-УГМК" 7 декабря уступил "Новосибирску" в гостях - 60:65.

Статистика

Ответные матчи четвертьфинала

МБА (Москва) - БК "Новосибирск" - 77:76 (первая игра - 72:75)

Бомбардиры: Коновалов (19), Шарапов (15) - Лавников (24), Ткаченко (16)

БК "Самара" - "Уралмаш" (Екатеринбург) - 82:79 (первая игра - 90:82)

Нестеров (14) - Захаров (23), Григорьев (14)

"Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - "Купол-Родники" (Ижевск) - 96:66 (первая игра - 71:74)

Артешин (19), Федюшин (18) - Фидий (19)

"Руна" (Москва) - "Уфимец" (Уфа) - 90:70 (первая игра - 75:70)

Заряжко (16), Комиссаров (16) - Разумов (21), Лиходей (18)

Даты полуфинала

"Руна" - БК "Самара". Первая игра - 22 декабря в Москве (ДС "Динамо" на ул. Лавочкина), ответный матч - 23 января в Самаре (МТЛ "Арена)

БК "Новосибирск" - "Темп-СУМЗ-УГМК". Первая игра - 28 декабря в Новосибирске (СК "Север"), ответный матч - 23 января в Ревде Свердловской обл. (СК "Темп")

Фото www.bcsamara.com