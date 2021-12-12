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12.12.2021 18:03
Рубрика: Спорт

Впервые разыгран Суперкубок России по баскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Пресс-служба РФБ Фото: Пресс-служба РФБ
Фото: Пресс-служба РФБ

На курорте Красная Поляна под Сочи Краснодарского края впервые разыграны трофеи Суперкубка по молодой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. Обладателями приза на турнире, проведенном под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), стали мужская команда "Королев" (Московская обл.) и девушки из БК "Самара".

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В соревнованиях мужских команд приняли участие пять коллективов. Это действующий чемпион страны "Инаномо" (Москва), обладатель Кубка России "Королев", плюс приглашенные столичная "Руна", казанский "ХелиТаб" и "Виотранс" (Екатеринбург). Для трех последних была организована отдельная квалификация по круговой системе, в результате чего определились третий и четвертый участники полуфинала: "Руна" (2 победы - 0 поражений) и "ХелиТаб" (1-1).

"Королев" в полуфинале победил казанцев (22:14), в московском дерби баскетболисты "Инаномо" подтвердили свой высокий статус, переиграв "Руну" со счетом 17:16. Так что состав главного матча за новый трофей получился логичным и предсказуемым: чемпион страны против обладателя Кубка.

К середине решающей игры (напомним, матчи проводятся 10 минут чистого времени или до 21 набранного очка) лидировал "Инаномо" - 12:9. Однако затем серебряный призер дебютной для баскетбола 3х3 Олимпиады-2021 ("Токио-2020") Станислав Шаров из "Королева" отличился парой попаданий с дальней дистанции, которые в этой дисциплине, в отличие от "классики" 5х5, оцениваются не тремя, а двумя очками. Начатый Шаровым обстрел кольца соперника из-за дуги продолжили его партнеры Андрей Киселев и Александр Зуев - они тоже забивали исключительно издали. В итоге победа резко переломившего ход матча "Королева" - 21:16.

Обладатели первого в истории Суперкубка выступали в следующем составе: серебряные медалисты Токио Станислав Шаров, Александр Зуев, плюс признанный MVP турнира Андрей Киселев и Дмитрий Чебуркин. За "Инаномо" играли Александр Антониковский, Юрий Беспалов, Константин Греков, Александр Павлов.

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У женщин трофей оспаривал чемпион России "Центр олимпийской подготовки (ЦОП) - Петербург (Санкт-Петербург) и владелец национального Кубка БК "Самара". Победили волжанки, руководимые известным в прошлом игроком сборной страны и пермского "Урал-Грейта" Сергеем Чикалкиным - 21:19.

По ходу встречи девушки из Самары остались втроем, то есть без возможности сделать замену, так как травму колена получила Виктория Трофимова. В ее отсутствие Кристина Евсейчева, Анастасия Пиженко и Яна Митрофанова смогли довести матч до победы - 21:19. Лучшим бомбардиром с десятью очками стала Евсейчева, которую организаторы и представители РФБ признали самым ценным игроком (MVP) женского Суперкубка. А победный бросок в активе Митрофановой. Кстати, триумф волжанок совпал с днем рождения их главного тренера Чикалкина.

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